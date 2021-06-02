Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı - Son Dakika

Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bulunan bir tarlada sondaj çalışması sonrası çekildiği anlaşılan görüntülerde, Belediye Başkanı İshak Gündoğan'ın alkollü olduğu ileri sürüldü. Çekim zamanı bilinmeyen ve sosyal medyada paylaşılan videoda, Başkan Gündoğan'ın konuşma yapmakta zorlanması ve hareketleri dikkat çekti.

Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan'ın yer aldığı bir video sosyal medyada gündem yarattı. Gündoğan'ın sondaj hizmetini anlattığı konuşmaları su sesi nedeniyle tam olarak anlaşılamazken, başkanın o anlarda alkollü olduğu iddia edildi.

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"UTANSINLAR VE SUYU GÖRSÜNLER"

Su bulunan alanın daha önceden satıldığı ve Başkan Gündoğan tarafından geri alınmasının öne çıkarıldığı görüntülerde, şu ifadeler yer alıyor: "Suyumuzu görüyorsunuz. Size teşekkür ediyorum. Pazaryerinin olduğu yere sondaj vurdunuz ve para almadınız. Bu pompaya da değer verdiniz. Amacımız buraya sanayi alanı getirmek. Bu bize verdiğiniz bir değerdir. yapan şerefsizlerdir. Onlar utansınlar ve suyu görsünler. Önceki yıllarda bu alanı satmışlardı. Mahkeme kararıyla burayı geri aldım ve bu suyu çıkardık."

"ÇOK İÇMİŞ SUYU ABİ"

Öte yandan Başkan İshak Gündoğan'ın görüntüyü çeken şahsa desteklerinden ötürü sürekli teşekkür etmesi de dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları tarafından videoya, "Aynen çok içmiş suyu abi", "Valla helal olsun yarasın", "Vatandaşına örnek olmuş bir belediye başkanı. Bunu bütün seçmenin görüp örnek alması lazım. O zaman paylaşalım" gibi yorumlar yapıldı.

İshak Gündoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:27 Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı - Son Dakika
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