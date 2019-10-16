Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Altın, çalışmaları inceledi
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Altın, çalışmaları inceledi

Belediye Başkanı Altın, çalışmaları inceledi

1 saat önce

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçede yürütülen alt ve üst yapı çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Belediye Başkanı Altın, çalışmaları inceledi, System.String[]

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçede yürütülen alt ve üst yapı çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Altın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yaşanan altyapı ve kanalizasyon sorununu İller Bankası desteğiyle çözeceklerini söyledi.

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Altın, şöyle konuştu:

"Kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları nedeniyle ilçemiz bir şantiye alanına dönmüş durumda. Bu çalışmayı yürütürken eskiyen bu borularının yerine yüksek yoğunluklu polietilen boru döşüyoruz. Malazgirt'in her köşesinde belediye olarak çalışıyoruz. Yeni parklar oluşturuyoruz. Yeni yollar açıyoruz. Yeni yaşam alanlarını halkımızın hizmetini sunuyoruz."

İlçe sakinleri ise çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Altın'a teşekkür etti.

İller Bankası, Cengiz Altın, Malazgirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Mahkeme, UBER ile ilgili karar verdi: Durdurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halkbank iddianamesine tepki: Çirkin bir adım attılar AK Parti Meclis Toplantısı'na Gündoğdu Marşı damga vurdu Volkswagen'in Türkiye yatırımını askıya almasıyla Bulgaristan'ın ardından bir hamle de Romanya'dan geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 14:47:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Altın, çalışmaları inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]