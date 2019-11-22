Belediye Başkanı Altın'dan ADEM ziyareti

Muş'un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Aile Destek ve Eğitim Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

Kursiyerlerin bir yıllık el emeği göz nuru ürünlerini inceleyen Altın, ürettikçe gelişen bir ülke için kadınlara gereken desteğin verilmesi gerektiğini söyledi.

Kadınların iş hayatına atılmaları ve ekonomilerine katkı sağlamaları için kursların önemli olduğunu belirten Altın, ilçede benzer çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Altın, daha sonra kursiyerlerle fotoğraf çektirdi.