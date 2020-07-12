Belediye Başkanı Altın'dan MHP'li Başkan Öğreten'e ziyaret - Son Dakika

Muş'un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malazgirt İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten'i makamında ziyaret etti.



Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, MHP Malazgirt İlçe Başkanlığına atanan Haluk Zeki Öğreten'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Yapılan ziyaretten dolayı onur duyduğunu ifade eden MHP İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten, "Öncelikle Belediye Başkanımız Cengiz Altın'a partimize ve şahsıma yapmış olduğu bu nazik ziyaretten dolayı kendisine ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum. Ziyaretleri bizleri hayli mutlu etmiştir" dedi.



Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ise "MHP İlçe Başkanlığına atanan Haluk Zeki Öğreten kardeşime yeni görevinde başarılar dilerim" dedi. - MUŞ