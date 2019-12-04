Son Dakika Haberleri: Belediye başkanı, amatör ligde futbol oynayacak
Son Dakika Spor Belediye başkanı, amatör ligde futbol oynayacak - Son Dakika Spor

Belediye başkanı, amatör ligde futbol oynayacak

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde belediye başkanı Volkan Kavaklıgil (29) kentte 1'inci amatör liginde mücadele eden ilçe ekiplerinden Tosyaspor ile anlaştı.

Belediye başkanı, amatör ligde futbol oynayacak, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde belediye başkanı Volkan Kavaklıgil (29) kentte 1'inci amatör liginde mücadele eden ilçe ekiplerinden Tosya spor ile anlaştı. Geçmiş yıllarda da top koşturan başkan Kavaklıgil'in, hafta sonu oynanacak karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

Tosya'da 2011 yılına kadar amatör kulüplerde koşturan, son yapılan yerel seçimde ise belediye başkanı seçilen Volkan Kavaklıgil, gençlere sporu sevdirmek ve özendirmek amacıyla yeniden yeşil sahalara dönmeye karar verdi. Kavaklıgil, bu kapsamda 1'inci amatör kümede mücadele eden ilçenin iki kulübünden biri olan Tosyaspor ile anlaşma sağladı.

37 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Tosya Belediye Başkanlığı makamında düzenlenen imza törenine, Tosyaspor Başkanı Cengiz Kasap, ikinci başkan Sefa Abayın ve kulüp yöneticileri katıldı. İmzaların atılmasının ardından başkan Kavaklıgil, 37 numaralı formasıyla poz verdi. Amacının gençlere sporu sevdirmek ve özendirmek olduğunu belirten Başkan Kavaklıgil, "Tosyaspor kulübümüz ile sözleşme imzaladık. Bütün hemşerilerimizi özellikle iç sahada yapılan müsabakalarda görmek isteriz. Gençlerimizi güzel, ahlaklı, çevik vücutlu bir şekilde yetiştirme gayreti olan bu spor kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Başkan Kavaklıgil, hangi mevkide oynayacağı şeklindeki soruya ise, "Ben artık joker futbolcuyum. Teknik direktörümüz hangi mevkide görev verirse orada oynarım" diyerek, hafta sonu oynanacak Seydilerspor karşılaşmasına tüm sporseverleri davet etti.


Volkan Kavaklıgil, Kastamonu, Futbol, Tosya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim yedek kulübesinde çılgına döndü!
Taraftarlardan maç sonrası sert tepki: Yazıklar olsun Galatasaray-Tuzlaspor maçında gerginlik! Galatasaray 4 maçtır kazanamıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 01:33:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye başkanı, amatör ligde futbol oynayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]