BELEDİYE BAŞKANI ARAS: BODRUM'UN NÜFUSU 3'E KATLANDI - Son Dakika

MUĞLA'nın gözde turistik ilçesi Bodrum'da, her geçen gün tatilci sayısı artarken, trafik de yoğunlaşıyor. Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Pandemi ile nüfus 3'e katlandı. Bodrum'un çevre yolu ile ilgili proje var. Onu da harekete geçirerek bu sorundan kurtulmak istiyoruz" dedi.

Tatil cenneti Bodrum'da yaşayanlara, koronavirüs nedeniyle ilçeye taşınanlar ve tatilciler de eklenince nüfus, 1 milyon kişiye yaklaştı. İnsan ve araç yoğunluğu yaşanan turistik ilçede trafik de arttı. Yokuşbaşı Mahallesi ile Ortakent kavşağı arasındaki akıllı kavşak ve trafik ışıkları noktasında ulaşım, öğle saatlerinde durma noktasına geldi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, trafik yoğunluğuna dikkat çekerek, "Pandemi ile Bodrum'un nüfusu 3'e katlandı. Burada amacımız, yeni koşullara adapte olmak. Turizmi Bodrum'da 12 ay boyunca sürdürmek. 2,5 milyonluk turist ve 5 milyar dolar turizm geliri hedefini tutturmayı hedefliyoruz. Bodrum'un kendine özgü bir kimliği dokusu var. Gerek emniyet gerekse jandarma ekiplerimiz çalışıyor. Bodrum'un çevre yolu ile ilgili proje var. Onu da harekete geçirerek bu sorundan kurtulmak istiyoruz" dedi.