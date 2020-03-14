Belediye Başkanı Arı, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yayınladığı bir mesajla bütün sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.



Belediye Başkanı Arı mesajında, tüm insanların sağlıklı bir hayat sürmesi için gece-gündüz demeden çalışan, ihtiyaç duyulduğu her an yardıma koşan, dertlere derman, yaralara merhem olan doktorların, hemşirelerin ve diğer tüm fedakar sağlık çalışanlarının insanlığın gurur kaynağı ve sağlığımızın sigortası olduğunu belirtti.



İnsan hayatının vazgeçilmez unsuru olan sağlıkla ilgili yapılan çalışma ve yatırımların, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan. Arı, "Ülkemizin özellikle son yıllarda tıp alanında çok ciddi mesafeler almış olması, hükümetimizin, bakanlığımızın, doktor, hemşire ve bütün sağlık personelinin bu konuda gösterdiği gayret ve başarı, Aziz Milletimiz adına gurur verici bir gelişmedir. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, şehit olmuş sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden sağlık personelimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, gazi olanlara şükranlarımı sunuyorum. Emekli ve çalışan tüm sağlık personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, sağlık ve esenlikler temenni ediyorum." - NEVŞEHİR