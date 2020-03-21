Belediye Başkanı Arı, 81 ilden 181 sağlık personeline balon hediye edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Arı, 81 ilden 181 sağlık personeline balon hediye edecek - Son Dakika

Belediye Başkanı Arı, 81 ilden 181 sağlık personeline balon hediye edecek

6 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, yeni tip Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında fedakarca çalışan sağlık personellerine Kapadokya'da sıcak hava balon turu hediye edeceğini söyledi.

Belediye Başkanı Arı, 81 ilden 181 sağlık personeline balon hediye edecek, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, yeni tip Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında fedakarca çalışan sağlık personellerine Kapadokya'da sıcak hava balon turu hediye edeceğini söyledi.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya sıçrayan korana virüs ile mücadelede Türkiye'de sağlık çalışanlarının fedakarlıklar yaparak çalıştığını ifade ederken salgın sona ermesinin ardından 81 ilden 181 sağlık personeli ile birlikte Kapadokya'da balon turu yapacağız dedi.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yetmez biliyoruz ama. 81 ilden 181 sağlık personelimizi bugünler geçtikten sonra Nevşehir'imizde ağırlayıp beraber balonda Kapadokya'yı izleyeceğiz" dedi. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Kapadokya, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:07 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü
Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak         
09:46
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı         
09:10
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı         
08:44
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı         
07:36
UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi         
23:47
İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
23:38
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı         
23:35
ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı         
23:00
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede         
22:39
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor         
21:27
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak         
20:22
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı         
18:44
Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum         
13:49
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 17:29:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye Başkanı Arı, 81 ilden 181 sağlık personeline balon hediye edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]