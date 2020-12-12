Belediye Başkanı Arı: "Biz işimize bakıyoruz" - Son Dakika

Belediye Başkanı Arı: "Biz işimize bakıyoruz"

12.12.2020 16:26

Aksaray yolunda silahlı saldırı gerçekleştirilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Her kuşun eti yenmez onu da bilesiniz" dedi.

Aksaray yolunda silahlı saldırı gerçekleştirilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Her kuşun eti yenmez onu da bilesiniz" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı önceki akşam Aksaray'ın merkez ilçeye bağlı Gençosman köyü yakınlarından makam aracı ile seyir halindeyken aracına saçmalar isabet etti. Aksaray Valiliği tarafından olay ile ilgili soruşturma başlatılmasının ardından Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı gazetecilere yaptığı açıklamada "Biz işimize bakıyoruz ama her kuşun da eti yenmez. Onu da bilesiniz" dedi.

Arı, "Orası avlanma bölgesi, avlanma bölgesinden isabet etmiş bir saçma olma olasılığı üzerinde duruyoruz, öyledir. Yoksa bizin ne kimseyle işimiz olur, ne de kimsenin bizimle işi olur. Yani tesadüf olan bir durum olduğunu düşünüyoruz. Onun haricinde bir şey yok biz işimize bakıyoruz. Ama her kuşun da eti yenmez onu da bilesiniz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Belediye Başkanı Arı: Biz işimize bakıyoruz
Belediye Başkanı Arı: Biz işimize bakıyoruz
Belediye Başkanı Arı: Biz işimize bakıyoruz
Belediye Başkanı Arı: Biz işimize bakıyoruz
Belediye Başkanı Arı: Biz işimize bakıyoruz

Rasim Arı, Nevşehir, Saldırı, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Belediye Başkanı Arı: 'Biz işimize bakıyoruz' - Son Dakika


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