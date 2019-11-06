Belediye Başkanı Arı, Almanya'da gurbetçilerle buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Almanya'nın Neuss kentinde gurbetçilerle buluştu. Burada gurbetçilerin büyük ilgisi ile karşılanan Başkan Arı, "Gurbetteki hemşehrilerimiz bizim ve şehrimizin ayrılmaz birer parçası." dedi.



Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Almanya'nın Neuss Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen "Belediye Sürdürülebilir Stratejileri İçin Değişim" başlıklı AB projesi çerçevesinde hafta başında Almanya'nın Neuss kentine giden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bu ülkedeki temaslarını sürdürüyor.



Almanya'da yaşayan Nevşehirlilerin yoğun olarak bulunduğu ve aynı zamanda Nevşehir'in kardeş şehri olan Neuss'ta 'Hemşehriler Almanya Buluşması' programına katılan Başkan Arı, gurbetçilerin yoğun ilgisi ile karşılandı.



Norf-Ertttal DITIP Camii'de düzenlenen programa Başkan Arı'nın yanı sıra Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir, Belediye Meclis Üyesi ve Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve Belediye Meclis Üyesi Selçuk Tekeli ile Neuss'un yanı sıra çevre illerde yaşayan Nevşehirliler ve Türkiye'nin çeşitli illerinden bu ülkeye giden gurbetçiler katıldı.



Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen programda gurbetçi vatandaşların çeşitli konulara yönelik sorularını cevaplandıran Başkan Arı, Nevşehirli gurbetçilere de Nevşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çeşitli projelere ilişkin bilgiler vererek istişarelerde bulundu. Arı, Almanya'da bulunan tüm gurbetçileri Nevşehir'e davet etti.



Nevşehir'i daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çaba verdiklerini ve gurbetçi hemşehrilerinin de bu ilin sahipleri olduğu düşüncesiyle yapacakları projelerde onların da fikirlerine önem verdiklerini vurgulayan Arı, "Gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında gurbette yaşayan hemşehrilerimiz ile sürekli istişare içinde olacağız. Onların fikirlerini de projelerimize dahil edeceğiz." dedi.



Programa katılan gurbetçiler ise Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür etti. - NEVŞEHİR