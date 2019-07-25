Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Arı, Ankara'da ziyaretlerde bulundu
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Belediye Başkanı Arı, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

2 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ankara'daki temasları sırasında Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran'ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Arı, Ankara'da ziyaretlerde bulundu, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ankara'daki temasları sırasında Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran'ı ziyaret etti.

Bir dizi temaslarla bulunmak üzere Ankara'ya giden Belediye Başkanı Rasim Arı, burada bazı ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran'ı ziyaret eden Başkan Arı, Prof. Dr. Safran ile bir süre görüştü. Nevşehir Belediyesi'nin gerçekleştireceği çeşitli projelere ilişkin istişarelerde bulunan Arı, Prof. Dr. Safran'a eğitime yönelik projeler hakkında bilgiler verdi.

Arı daha sonra Şırnak Valiliği görevini yürütürken Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Aktaş'ı ziyaret etti. Aktaş'ın makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Arı, Aktaş'a yeni görevinde başarılar dileyerek Nevşehir'e davet etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın Ankara'daki temasları sürüyor. - NEVŞEHİR
Mustafa Safran, Rasim Arı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:31 Kaynak: İHA
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