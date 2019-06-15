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Belediye Başkanı Arı, Babalar Günü mesajı yayımladı

4 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Belediye Başkanı Arı, Babalar Günü mesajı yayımladı, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Arı, ailesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan toplum içinde sevgi ve saygının kurulmasında en büyük rolü üstlenen babaların; her zaman varlıklarıyla, yaşamımızı zenginleştirmekte ve güzelleştirmekte olduğunu vurguladı.

Toplumda değerleri hiçbir zenginlikle ölçülemeyecek olan babaların, güçlü bir aile yapısının da temelini oluşturduğunu belirten Arı mesajında daha sonra şu ifadelere yer verdi:

"Ailede huzurun ve mutluluğunun devamlılığı yönünde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve ömrünü bizler için vakfeden babalarımız, yüreklerinde taşıdıkları sevgi, şefkat, merhamet ve hoşgörüyü evlatlarından hiçbir zaman esirgemezler. Babalara hak ettikleri değeri vermeli ve onlara karşı saygıda asla kusur etmememiz gerekir. Acılı günlerimizde üzülen, sevinçlerimizi birlikte paylaşan ve bizleri mutlu gördükçe daha da bahtiyar olan babalarımıza, bizler için ne kadar değerli olduklarını, hayatımızın her evresinde kendilerine göstermeliyiz. Çocukları için hayatın her anında her türlü fedakarlıkta bulunan babalarımız, tecrübeleriyle de her zaman bir rehber olmaktadır. Varlıklarıyla ailesine güç veren şefkat ve merhamet abideleri babalarımızı, sadece yılın bir günü değil, hayatımızın her anında anmak, onlara sevgimizi göstermek çok doğru olacaktır. Bu vesileyle tüm babaların ve baba adaylarının gününü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum." - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:47 Kaynak: İHA
Rasim Arı, Nevşehir, Babalar Günü, Güncel
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