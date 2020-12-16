Belediye Başkanı Arı'dan Doğala Köy Muhtarı ve ailesi için taziye mesajı - Son Dakika

Belediye Başkanı Arı'dan Doğala Köy Muhtarı ve ailesi için taziye mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Doğala Köyü Muhtarı Azmi Öztürk, eşi, annesi ve babası için taziye mesajı yayımladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Doğala Köyü Muhtarı Azmi Öztürk, eşi, annesi ve babası için taziye mesajı yayımladı. Belediye Başkanı Rasim Arı mesajında, "Vefat haberini aldığımız Doğala Köyü Muhtarı Azmi Öztürk, eşi, annesi ve babasına Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum" ifadesini kullandı. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyü Muhtarı Azmi Öztürk'ün 5 gün önce babası, 3 gün önce eşi, dün kendisi ve bugün akşam saatlerde de annesi Saime Öztürk Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. - NEVŞEHİR

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor'u 1-0 yendi ve kupada turladı

Nihal Candan'dan "Pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna yanıt: Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim

Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'in asistiyle Lille'in Dijon karşısındaki ilk golünü attı

Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı

Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti

Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı

Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar