Belediye Başkanı Arı'dan iş dünyasına önemli mesajlar

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, iş insanları ile buluşmasında Nevşehir Belediyesi'nin 2019 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler vererek 2020 yılı projelerini açıkladı. Toplantıda önemli mesajlar veren Arı, "Asla bu şehirde ayrımcılık yapmayacağım. Hiçbir siyasi partiye, hiçbir ekonomik gruba, kuruma, hiçbir sosyal topluluğa asla önyargılı olmadım ve olmayacağım. Bu şehrin 115 bin insanının her birinin belediye başkanı olacağıma dair Allah'a söz verdim." dedi.



Belediye Başkanı Rasim Arı, oda yönetiminin daveti üzerine Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO), Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısına katıldı.



Toplantının açılışında konuşan NTSO Meclis Başkanı Seyit İnce, yeni yılın ekonomide kıpırdanmalar ile başladığını belirterek 2020 yılının ticari açıdan tüm iş insanlarına ve yatırımcılara uğurlu gelmesini temenni etti.



Tüm oda üyelerine kardeşlik ve barış dolu bir yıl geçirmelerini dileyen İnce, "Pek çok sektörle ekonomiye can katan bizler, ilimizin daha ileriye gitmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Nevşehir, kültürüyle, turizmiyle, sanayisi ile çok daha ileri konumlara yükselmeyi hak eden bir şehirdir. Bu uğurda yapmış olduğunuz çalışmalar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Milli birlik ve beraberliğe olan inancımız ile Nevşehir iş dünyasını ayakta tutan bizlerin, daha huzurlu ve mutlu bir toplum için el ele vererek daha yenilikçi, daha bağımsız bir iş dünyası inşa edeceğimize inancım tamdır." diye konuştu.



"Ekonomide ciddi kıpırdanmalar var"



NTSO Yönetim Kurulu Başkanı M.Arif Parmaksız ise, faizlerde yaşanan düşüş ile birlikte ülke ekonomisinde canlanmanın başladığını ve bunun devam etmesini beklediklerini kaydetti.



Çin'de yaşanan salgın ile birlikte ekonomik sıkıntıların Türkiye için iyi bir fırsat olabileceğini ve iş dünyasının bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Parmaksız, "Zaten iş insanları olarak bizlerin karamsar olması mümkün değil. Ülkemiz son dönemde ciddi sıkıntılar atlattı. Daha nicelerini atlatacağız. Bugün Çin'de meydana gelen salgın hastalığın ardından Çin ekonomisinde yaşanan sorunlar belki de Türk ekonomisine daha iyi bir ortam oluşturacak. Önümüze yeni fırsatlar çıkacak. Bazı sektörlerimiz Avrupa'ya daha çabuk girme imkanı yakalayacak. TOBB ile hükümet arasında bir takım görüşmeler devam ediyor. Kısa süre içerisinde Türk iş insanları ve yatırımcılarımız için yeni müjdeler olacak. Çin ekonomisinde yaşanan bu sıkıntıyı bizlerin bir fırsata çevirmesi lazım. İhracatımızın bu dönemde daha fazla artacağına inanıyorum. Zaten son bir yılda gümrük kapılarında yüzde 15'lik bir artış gözlemleniyor. Şu anda Türkiye'nin tüm çıkış kapılarında tırları en erken 24 saatte çıkartabiliyoruz. Ciddi kuyruklar var. Bunun sebeplerinden bir tanesi de karşı tarafın gümrüklerinin modernizasyonun bitmediği için. Onun için daha fazla çalışacağız, daha fazla istihdam oluşturacağız. Bizim görevimiz var." şeklinde konuştu.



Belediye Başkanı Rasim Arı'ya toplantılarına katıldığı için teşekkür eden Parmaksız, Arı ile seçildiği ilk günden bu yana iş dünyası adına sürekli bir diyalog içerisinde bulunduklarını belirterek bu iyi ilişkilerin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini ifade etti.



Parmaksız, "Belediye başkanımız ilk seçildiği günden beri sürekli kendisi ile istişare halindeyiz. Üyelerimizin, yatırımcıların belediye ile ilgili sorunlarını kendisine iletiyoruz ve karşılıklı istişarelerde bulunuyoruz." dedi.



"Kapım ve gönlüm herkese açık"



Parmaksız'ın ardından konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise, şehirdeki tüm kesimlerin birlik ve beraberlik içerisinde olmasından dolayı Nevşehir'in son dönemde pozitif bir ortam yakaladığını ve bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.



"Şehri idare eden bürokratlar, siyasetçiler ve sivil toplum örgütleri arasında böyle pozitif bir ortam varsa bu şehrimiz için çok büyük bir kazanç." diyen Arı, Nevşehir'in var olan sorunlarının çözümü ve şehrin arzulanan seviyeye çıkmasına bu durum büyük katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.



Arı, "Bu anlamda bir belediye başkanı olarak buradan hiçbir amasız, lakinsiz ve fakatsız, önkoşul ve şartsız hem elimi hem gönlümü bu şehrin ticaret erbabına, bu şehrin sanayi erbabına, bu şehrin esnafına, çiftçisine, sivil toplum örgütüne, basınına elimi uzatıyorum. Şehrinin menfaatini, kalkınmasını isteyen, şehrinin iyiliğini isteyen herkesin de amasız, lakinsiz ve fakatsız uzattığım bu eli tutmasını istiyorum. " diye konuştu.



"Bu şehre katkı sağlayacak herkesin yanında olacağım"



Belediye Başkanı seçilmeden önce uzun yıllar Ankara'da birçok bakanın danışmanlığını yaptığını ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda önemli görevlerde bulunduğunu hatırlatan, bu tecrübeleri ile Nevşehir'e hizmet etmek istediğini söyledi.



Nevşehir'e yatırım sağlayacak, istihdam olanakları sunacak tüm iş insanlarının yanında olacağını ve her türlü desteği vereceğini ifade eden Arı sözlerini şöyle sürdürdü;



"Bu kardeşinizin hayal edip ulaşamadığı hamdolsun bir şey olmadı. 45 yaşındayım ama bu 45 yaşın 19 yılı Ankara'da, bürokrasinin tam merkezinde, siyasetin tam merkezinde, devletin bütün kodlarının yazıldığı merkezde geçmiştir. Bunu şunun için söylüyorum; devlet terbiyesini, devlet tecrübesini, devlette iş ve işlemlerin nasıl yürüdüğünü, istendiği zaman işlerin nasıl tıkandığını ama niyetli olarak ülkemizin ve şehrimizin önünü açabilmek için neler yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Rahmetli Maliye Bakanımız Kemal Unakıtan'ın yanında uzun yıllar görev yaptım. Rahmetlinin yanında olmam bize özellikle sanayicimiz, iş insanımız ve bize istihdam sağlayan esnafımız açısından neler yapabileceğimizi fazlasıyla öğretti. Kendisinden bu konuda çok kıymetli şeyler öğrendim. Sanayicide, yatırımcıda, iş insanı da güvenli bir ortam ve kendisini güvende hissedeceği bir muhatap görmek ister. O yüzden açık ve net söylüyorum; bu şehrin insanı, bu şehrin yatırımcısı bu şehre kazandıracağı her yatırımda sonuna kadar bir belediye başkanı olarak beni yanında görecek. Bundan asla şüphesi ve endişesi olmasın. Ankara'da bugüne kadar ben bir şey biriktirdim. En önemlisi dost biriktirdim. Bu güne kadar şahsım ile alakalı olarak Ankara'da bürokraside, siyasette, devlette olanlardan bir şey istemedim. Bunun içinde sonsuz bir krediye sahibim. Bu sonsuz krediyi şehrimizin, bu şehirde yaşayan insanların sorunlarını çözmek için sonuna kadar kullanacağımdan hiçbir endişeniz ve şüpheniz olmasın. "



"Belediye olarak mal ve hizmet alımlarında önceliğimiz Nevşehir"



Nevşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri mal ve hizmet alımlarında önceliği her zaman Nevşehirli esnaflara ve iş insanlarına verdiklerini hatırlatan Başkan Arı, "Göreve geldikten hemen sonra arkadaşlarıma gerekli talimatları verdim. 'Eğer bu belediyeye bir cıvata alınacaksa ilk önce bu şehrin esnafından alacaksınız. Bu şehrin esnafından temin edemediğiniz bir şey varsa gidip başka şehirlerden alacaksınız.' dedim. Buradan temin edebileceğimiz bir malzemeyi bir başka bir ilden aldırmam. Herkes kendi iline sahip çıkıyorsa bende bu şehrin esnafına sahip çıkmak zorundayım. Ayrıca belediyemizin herhangi bir aracı bozulduysa bunu neden başka bir ilde yaptırayım? Onu da bu şehirde yaptıracağız. A, B, C kişilerine farklı tutarlarda borcumuz var diyelim. Borcumuzu hepsine eşit miktarda ödeyeceğiz. A kişisine borcumuzun yüzde kaçını ödüyorsanız B kişisine de C kişisine de aynı oranda ödeyeceksiniz. Tek kişiye angaje olmayacaksınız. Evet bu şehrin esnafından alacağımız ama sürekli A kişisinden de almayacağız. Aldığımız mal kimlerde varsa hepsinden sırayla alacağız." dedi.



"Değişmedim, değişmeyeceğim"



Belediye Başkanı Arı, belediye başkanlığını bu şehre hizmet etmek için bir araç olarak gördüğünü kaydederek, hizmet ederken de asla ayrımcılık yapmayacağını vurguladı.



Bu konuda Allah'a ve kendisine söz verdiğini söyleyen Arı, şu ifadeleri kulandı;



"Ben ilk defa bir makama oturmuyorum. Anadolu'dan çıkmış bir garibana nasip olmayacak şeyler nasip oldu. Birçok bakanımıza danışmanlık yaptım orada değişmedim. Sonra genel müdürlük yaptım hamdolsun değişmedik. Belediye başkanlığı da benim için sadece bu şehre hizmet etmek, iyi değerler katmak için bir araçtır, bir imkandır. Değişmek için, insanlara zulmetmek için, tepeden bakmak için verilen bir fırsat değildir. Ben bu şehrin benden küçüklerine ağabey, yaşıtlarına kardeş ve benden büyüklerine de evlat olmak için varım ve bu tavrımı, kararlılığımı, bu sıcaklığımı bir gün bu görevi bizden sonra gelecek kardeşimize teslim edene kadar sürdüreceğime hiç kimsenin şüphesi ve endişesi olmasın. Asla bu şehirde ayrımcılık yapmayacağım. Bu güne kadar yapmadım ve bundan sonrada yapmayacağımı göreceksiniz. Siyasi bir ayrımcılık asla yapmayacağım. Herkes benimle aynı partili olmak zorunda değil. Herkes bana oy vermek zorunda değil. Diğer insanlarda, diğer siyasi partilerde oy alacak. Hiçbir siyasi partiye, hiçbir ekonomik gruba, kuruma, hiçbir sosyal topluluğa asla önyargılı olmadım ve olmayacağım. Bu şehrin 115 bin insanının her birinin belediye başkanı olacağıma dair Allah'a söz verdim. "



Başkan Arı daha sonra sinevizyon eşliğinde iş insanlarına Nevşehir Belediyesi'nin 2020 yılında gerçekleştireceği çeşitli yatırım ve projelere ilişkin bilgiler verdi.



Toplantıya NTSO Yönetim Kurulu Başkanı M.Arif Parmaksız, Meclis Başkanı Seyit İnce'nin yanı sıra Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, NTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Meslek Komiteleri, Disiplin Kurulu, Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarının Üyeleri katıldı. - NEVŞEHİR