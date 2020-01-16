Belediye Başkanı Arı'dan Nevşehirli çocuklara tatil hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Arı'dan Nevşehirli çocuklara tatil hediyesi - Son Dakika

Belediye Başkanı Arı'dan Nevşehirli çocuklara tatil hediyesi

6 saat önce

TRT Çocuk kanalında yayınlanan Rafadan Tayfa çizgi filminden uyarlanan "Rafadan Tayfa-Türkiye'dir Burası Müzikali" Belediye Başkanı Rasim Arı'nın yarıyıl tatili hediyesi olarak Nevşehir'de çocuklarla buluşuyor.

Belediye Başkanı Arı'dan Nevşehirli çocuklara tatil hediyesi, System.String[]

TRT Çocuk kanalında yayınlanan Rafadan Tayfa çizgi filminden uyarlanan "Rafadan Tayfa- Türkiye'dir Burası Müzikali" Belediye Başkanı Rasim Arı'nın yarıyıl tatili hediyesi olarak Nevşehir'de çocuklarla buluşuyor.


Tiyatro Geceleri etkinliği ile her hafta Cumartesi günleri tiyatro severleri ünlü oyun ve oyuncularla buluşturan Nevşehir Belediyesi çocukları da unutmadı.


Heyecan dolu maceralarıyla çocukların en çok sevdiği çizgi film karakteri olan Rafadan Tayfa, Nevşehirli miniklerin karşısına çıkacak. Paylaşımı, takım olmayı, işbirliğini, sadakati ve güveni öğretme teması etrafında oluşan karakterleriyle miniklerin duygusal gelişimine olumlu katkı sunan Rafadan Tayfa maskotları, Nevşehirli çocukları heyecan dolu bir yolculuğa çıkaracak.


Çocuklara, karşısındaki kişilere duyarlı, empati kurabilen ve etkili insan ilişkileri edinmeyi öğütleyen Rafadan Tayfa, eğlence dolu etkinliğin yanı sıra minik sevenlerine imzalı posterlerini armağan ederek sevindirecek.


Animasyon tarzındaki filmleri ile de son dönemlerin en çok konuşulan karakterleri olan Rafadan Tayfa üyeleri, 21 Ocak 2020 Cumartesi günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki ayrı seans şeklinde gerçekleşecek etkinlikte, minikleri eğlenceye doyuracak.


Rafadan Tayfa-Türkiye'dir Burası Müzikali'ni Nevşehirli çocuklar Belediye Başkanı Rasim Arı'nın yarıyıl tatil hediyesi olarak ücretsiz olarak izleyebilecek. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Nevşehir, Türkiye, Tayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:27 Kaynak: İHA
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