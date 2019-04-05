Belediye Başkanı Arı'dan Türkeş İçin Mevlid-İ Şerif
59 dakika önce
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Türk siyasi tarihinin en önemli simalarından Alparslan Türkeş'in vefatının 22. Sene-i devriyesinde Mevlid-i Şerif okuttu.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 4 Nisan 1997 tarihindeAnkara'da vefat eden Türk siyasetine yön veren en önemli isimlerden biri olan MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeşiçin TOKİ 1. Etap Vaiz Osman Yılmaz Camiinde Yatsı Namazını müteakipMevlid-i Şerif okuttu.
Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut ve bazı belediye meclis üyelerinin de katıldığı Mevlid-i Şerif'deKuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
Mevlid-i Şerif sonrasındacami cemaatine gülsuyu ilelokum ikramında bulunuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:22 Kaynak: Bültenler
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