Belediye Başkanı Arı'dan Türkeş İçin Mevlid-İ Şerif

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 4 Nisan 1997 tarihindeAnkara'da vefat eden Türk siyasetine yön veren en önemli isimlerden biri olan MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeşiçin TOKİ 1. Etap Vaiz Osman Yılmaz Camiinde Yatsı Namazını müteakipMevlid-i Şerif okuttu.

Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut ve bazı belediye meclis üyelerinin de katıldığı Mevlid-i Şerif'deKuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Mevlid-i Şerif sonrasındacami cemaatine gülsuyu ilelokum ikramında bulunuldu.