Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Arı'dan "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyasına destek
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Belediye Başkanı Arı'dan "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyasına destek

1 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya farkındalığı için başlatılan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyasına destek verdi.

Belediye Başkanı Arı'dan

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya farkındalığı için başlatılan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyasına destek verdi. Gönüllü vatandaşlar ve öğrenciler ile birlikte yaya geçitlerinde bir süre nöbet tutan Başkan Arı, araç sürücülerine trafikte yaya önceliğini anlatan broşürler dağıttı.


İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından okullar başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları önünde yaya güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ve Türkiye genelinde bugün 81 ilde gerçekleştirilen "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyasına Belediye Başkanı Rasim Arı'da katıldı. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın yanı sıra bazı daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de destek verdiği etkinlikte Milli İrade Caddesi'nde yaya güvenliğini sağlamak için farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerle birlikte nöbet tutan Başkan Arı, trafikteki araç sürücülerine ve yayalara kampanya ile ilgili hazırlanan broşürlerden dağıttı. - NEVŞEHİR

İçişleri Bakanlığı, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:52 Kaynak: İHA
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