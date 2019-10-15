Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Arı, Enver Cenk Şahin'e transfer teklifini iletti
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Arı, Enver Cenk Şahin'e transfer teklifini iletti

Belediye Başkanı Arı, Enver Cenk Şahin'e transfer teklifini iletti

1 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden St. Pauli'de forma giyen ve Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili paylaşımı dolayısıyla sözleşmesi fesih edilen Enver Cenk Şahin ile telefonla görüşerek Nevşehir Belediyespor'a davet etti.

Belediye Başkanı Arı, Enver Cenk Şahin'e transfer teklifini iletti, System.String[]

Kulübün transfer teklifini ileten Başkan Arı, "Şehir seni bekliyor. Kulübümüzün ve şehrimizin imkanlarını senin gibi onurlu bir futbolcu için seferber etmeye hazırız" dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Kişisel sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatını destekleyen ve Mehmetçiklerin yanında olduğunu belirten bir mesaj yayınlayan Enver Cenk Şahin'e Almanya'da gerçekleştirilen linç girişimine tepki gösterdi. Daha önce yaptığı açıklama ile futbolcuyu TFF 3. Lig'de mücadele eden Nevşehir Belediyespor'a davet eden Başkan Arı, Şahin'in sözleşmesinin kulübü tarafından fesih edilmesi ile birlikte A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. maçında deplasmanda oynadığı Fransa maçını izlemek için gittiği bu ülkede futbolcu ile telefonda görüştü. Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Kulüp Başkan Vekili İbrahim Yüzer ve Sportif Direktör Soner Şallı ile birlikte futbolcuyu Nevşehir'e davet eden Arı, "Takımımızın ve şehrimizin tüm imkanları senin emrinde kardeşim. Futbolculuğun ve karakterin ile birlikte çok geçmeden şehrimizden milli bir futbolcu çıkaracağımıza inanıyoruz. Kırmızı Beyazlı çubuklu formamız sana çok yakışacak." diye konuştu.

Şahin ise; olayın meydana geldiği ilk günden itibaren kendisine destek olan Belediye Başkanı Arı ve Nevşehir Belediyespor camiasına teşekkür etti.

Genç futbolcu ile Nevşehir Belediyespor kulüp yöneticilerinin önümüzdeki günlerde Türkiye'de bir görüşme gerçekleştirecekleri öğrenildi.

İnstagram hesabından Barış Pınarı Harekatı paylaşımında bulunurken ''Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle!'' sözlerini kullanan Enver Cenk Şahin'e Almanya'da yapılanların asla kabul edilemeyeceğini ifade eden Başkan Arı, "İfade özgürlüğünden, demokrasiden bahseden, kendilerine toz kondurmayan Avrupalılar bu konuda maalesef bir kere daha sınıfta kalmıştır. Kardeşimiz, milli ve manevi değerlerine bağlı her Türk evladı gibi Milletinin ve ordusunun yanında olduğunu belirten bir mesaj yazması ile birlikte linç edildi. Bizlerde bu konu üzerine hemen Nevşehir Belediyespor yönetimimiz ile birlikte bir toplantı yaptık. Üst ligleri hedefleyen, başarı peşinde koşan ve bu hedef için üst liglerden birçok transfer gerçekleştiren bir kulüp olarak bu kardeşimizi transfer etmek istedik. Zaten kulüp olarak böylesine onurlu bir duruş sergileyen, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan böyle bir futbolcuyu bizim sahiplenmemiz en önemli görevlerimizden biri. Henüz sözleşmesi fesih edilmeden kendisini takımızda görmek istediğimizi bildirdik. Kardeşimize bütün imkânlarımızı seferber ederek şehrimizin ve takımımızın kapılarını açacağımızı söyledik. Nevşehir Belediyespor taraftarlarının ve Nevşehir halkının gönlünün kapıları sonuna kadar kendisine açık.O dönem henüz sözleşmesi fesih edilmemişti. Şimdi kulübü tarafından sözleşmesi fesih edildi. Gel birlikte sevinelim, birlikte üzülelim, birlikte mutlu olalım. Ülkemizin en güzel şehirlerinden birinde Kapadokya'nın başkenti Nevşehir'de futbol oynaman için her türlü fedakârlığı yapmaya hazırız. " şeklinde konuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Enver Cenk Şahin, Nevşehir, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:03 Kaynak: Bültenler
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