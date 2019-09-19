Belediye Başkanı Arı, Gaziler Günü mesajı yayımladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Vatanın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız gurur kaynağımızdır." dedi.



Belediye Başkanı Rasim Arı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından, 19 Eylül 1921' de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Mareşallik ve Gazilik Unvanının verilişi nedeniyle kutlanan Gaziler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.



Mesajında, Türk Milletinin tarihin altın sayfalarında onurlu ve dik duruşu ile tüm dünya milletlerine örnek oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Arı, canı ve kanı pahasına vatanı için şehadet mertebesine ulaşan ve bu uğurda gazi olanların her daim bir büyük onur ve şerefle hatırlanacağını dile getirdi. Arı, mesajında şu ifadelere yer verdi;



"Tarih boyunca hiç bir ülkenin egemenliği altında yaşamayı ve teslimiyeti asla kabul etmeyen Büyük Türk Milleti, bağımsızlık aşkı ile canı ve kanı pahasına ülkesini korumuş ve kollamıştır. Bu şuurla asırlardır tarih sahnesinde şehit ve gaziler veren Türk Milleti, dün olduğu gibi bugünde aynı şuurla 30 yılı aşkın süredir terörle mücadelede ve son olarak ta 15 Temmuz gecesi bağımsızlığı, demokrasisi, cumhuriyeti ve vatanının bölünmez bütünlüğü için göğsünü tanklara, mermilere siper etmiş, şehit ve gaziler vererek devletine ve bayrağına sahip çıkmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliği için kahramanca mücadelesini sürdüren Türk Milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımız ve Emniyet mensuplarımız büyük bir görev anlayışı içerisinde, canını bile feda etmekten çekinmemektedir. Bu yüzden şehitlerimiz ve gazilerimiz, bu milletin temel varlık gücüdür. Onlar bağımsızlığımızın, egemenliğimizin ve milli birlik ve beraberliğimiz ile Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin asil sembolleridir. Onların fedakarlığı ve kahramanlığı hiçbir zaman da hafızalarımızdan silinmeyecektir. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşına, Kore'den, Kıbrıs'a, Güneydoğu'dan 15 Temmuz Gecesine ülkemizde ve bölgemizde teröre karşı verilen mücadelelerde milletimizin ve devletimizin bekası için gözünü kırpmadan çarpışan şehitlerimizi sonsuz rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum." dedi. - NEVŞEHİR