Belediye Başkanı Arı, genç sporculara forma hediye etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Belediye Başkanı Arı, genç sporculara forma hediye etti - Son Dakika Spor

Belediye Başkanı Arı, genç sporculara forma hediye etti

6 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Üniversiteler arası Kadınlar Futsal 1. Ligi'nde mücadele eden ve Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kadın Futsal Takımı sporcularına forma hediye etti.

Belediye Başkanı Arı, genç sporculara forma hediye etti, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Üniversiteler arası Kadınlar Futsal 1. Ligi'nde mücadele eden ve Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kadın Futsal Takımı sporcularına forma hediye etti.


NEVÜ Kadın Futsal Takımı Kaptanı Edanur Uzel ve beraberindeki oyuncular, Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.


Ziyarette takımları hakkında Başkan Arı'ya bilgi veren kaptan Uzel, Üniversiteler arası Kadınlar Futsal 1. Ligi'nde Nevşehir'i temsil ettiklerini ve 13-17 Nisan tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta Süper Lig'e yükselme müsabakalarına katılacaklarını belirtti.


Hedeflerinin burada Nevşehir'i en iyi şekilde temsil ederek Süper Lig'e yükselmek olduğunu kaydeden Uzel, Nevşehir'de genç sporculara verdiği destekten dolayı Arı'ya teşekkür etti.


Genç sporculara Süper Lig yolunda başarılar dileyen Belediye Başkanı Rasim Arı ise, Nevşehir Belediyesi olarak spora ve sporculara olan desteklerini artırarak sürdüreceklerini kaydetti.


Nevşehir'i bir spor kenti yapma hedefinde olduklarını ve bunun için de önümüzdeki dönemde çeşitli projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Arı, sporculara Nevşehir Belediyesi'nin spor yatırımları hakkında bilgiler verdi.


Arı, "Nevşehir'i birçok alanda olduğu gibi sporda da marka bir kent haline getirmek istiyoruz. Bunun içinde Türkiye'de bir başka örneği olmayan bir spor kompleksi kuracağız. İçerisinde spor lisesinden, stada, futbol antrenman sahasından tenis kortlarına bir çok spor branşının yapılmasına olanak sağlayacak tesislerin olduğu bu kompleks sayesinde Nevşehir bir spor şehri olacak. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından başarılı sporcuları ve takımları şehrimizde ağırlayacağız. Aynı zamanda burada Nevşehirli geleceğin milli sporcuları yetişecek." dedi.


Arı, daha sonra NEVÜ Kadın Futsal Takımı sporcularına forma hediye ederek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:22 Kaynak: İHA
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