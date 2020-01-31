Belediye Başkanı Arı, karla mücadele çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Arı, karla mücadele çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Belediye Başkanı Arı, karla mücadele çalışmalarını inceledi

18 dakika önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, dün akşam saatlerinden itibaren yağan kar yağışının ardından Belediye ekiplerinin gece saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmalarını yaptığını söyledi.

Belediye Başkanı Arı, karla mücadele çalışmalarını inceledi, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, dün akşam saatlerinden itibaren yağan kar yağışının ardından Belediye ekiplerinin gece saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmalarını yaptığını söyledi.


Nevşehir'de dün akşam saatlerinden itibaren yağan kar yağışı ile birlikte Nevşehir Belediyesi ekipleri de gece saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladı. Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir'de kar ile mücadelemizde herhangi bir sıkıntımız yok dedi. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, " Normalde belediye fazla kar yağmasını veya kendilerine sıkıntı oluşturacak şeyleri istemezler ama ekiplerimizde buna şahittir. Bir haftadır ya Rabbim bir kar yağsın diyorduk. Şükürler olsun ki inanılmaz bir kar yağdı. Sabah kadar ekiplerimizin tamamı sahadaydılar. Gece bir kısmına bende eşlik ettim. Bütün konuşma kayıtlarımızı da sizlerle paylaşabilirim. Her saniye her mahalleden belediye başkan yardımcılarım, Fen İşleri Müdürüm, koordinatörüm, sürekli iletişim halindeydik. Şimdi de TOKİ'den başladık şehrimizin her bir köşesini muhtarlarımız ile birlikte gezeceğiz. Şuanda şehrimizde herhangi bir sıkıntımız yok. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Bir problemimiz yok. Problemi olan vatandaşımız varsa bizim gözümüzden kaçan bir yer varsa benim kendi telefonuma kardeşlerimiz her türlü şikayetlerini iletebilirler. Ama herhangi bir problem yok. Ekiplerimizden anında haber alıyoruz. Bu kar noktasında herhangi bir sıkıntımız şükürler olsun yok" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:26 Kaynak: İHA
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