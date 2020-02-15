Belediye Başkanı Arı, karla mücadele eden ekibi altınla ödüllendirdi - Son Dakika
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Belediye Başkanı Arı, karla mücadele eden ekibi altınla ödüllendirdi

6 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, gece boyunca karla mücadele eden karla mücadele ekiplerinin her birine çeyrek altın hediye etti.

Belediye Başkanı Arı, karla mücadele eden ekibi altınla ödüllendirdi, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, gece boyunca karla mücadele eden karla mücadele ekiplerinin her birine çeyrek altın hediye etti.


Nevşehir'de son günlerde yağan kar yağışı ve ardından meydana gelen buzlanma nedeniyle Nevşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların huzur ve refahı için gece gündüz demeden çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi ekiplerinin gece gündüz demeden mahalle mahalle, sokak sokak karla mücadelesini tebrik ederken karla mücadele eden her bir kişiyi çeyrek altın ile mükafatlandırdığını da sosyal medya hesabından açıkladı.


Başkan Rasim Arı yaptığı paylaşımda, "Gece saat 22.30 sıfırın altında 3 aldığın-aldığınız her kuruş ananızın ak sütü gibi helal olsun. Gece gündüz demeden bu şehrin rahatı için mücadele eden her bir kardeşim gözlerinizden öpüyorum. Her birinizi çeyrek altın ile mükafatlandırıyoruz" dedi. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Nevşehir, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:57 Kaynak: İHA
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