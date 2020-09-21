Belediye Başkanı Arı, öğrencilere kuru üzüm dağıttı - Son Dakika

Belediye Başkanı Arı, öğrencilere kuru üzüm dağıttı

Belediye Başkanı Arı, öğrencilere kuru üzüm dağıttı -Önce öğrenciler ateşi ölçtü, sonra Belediye Başkanı Arı ölçtü -Öğrenciler, Başkan Arı'nın ateşini ölçtü Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir...

Belediye Başkanı Arı, öğrencilere kuru üzüm dağıttı

-Önce öğrenciler ateşi ölçtü, sonra Belediye Başkanı Arı ölçtü

-Öğrenciler, Başkan Arı'nın ateşini ölçtü

NEVŞEHİR - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatılırken Belediye Başkanı Rasim Arı, öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak oldu. Başkan Arı, öğrencilere okullarında kuru üzüm ikram ederek çeşitli hediyeler dağıttı.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından beri kapalı olan okullar, alınan tedbirler çerçevesinde kapılarını anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflar için açtı.

Belediye Başkanı Rasim Arı'da Vilayetler Birliği Anaokulu'nu ziyaret ederek maske, hijyen ve fiziksel mesafe kuralları ile ilk kez okula giden çocukların heyecanına ortak oldu.

Okul bahçesinde öğrenciler ile bir süre sohbet eden Başkan Arı, öğrencilere Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kuru üzüm paketlerinden ikram ederek çeşitli hediyeler dağıttı.

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yeniden düzenlenen sınıfları gezen Arı, okul içerisinde ve bahçesinde alınan tedbirleri inceleyerek okul idareci ve öğretmenlerden bilgiler aldı.

Alınan tedbirler ile birlikte okulların son derece güvenli bir hale getirildiğini ve ailelerin gönül rahatlığı ile çocuklarını okullarına gönderebileceklerini belirten Arı, tüm öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Arı: "Tüm dünyayı ve dolayısıyla ülkemizi etkileyen bir pandemi süreci var. Bu süreçte okullarımızdaki yüz yüze eğitime ara verilmişti. Uzun süreli bir aranın ardından anaokulları ve 1. Sınıflardaki çocuklarımız alınan tedbirlerle yeniden okullarına, öğretmenlerine, arkadaşlarına kavuştular. Geçtiğimiz yıl şehrimizde okulların açılışında gerçekten çok keyif bir açılış yapmıştık. Bugün pandemiden dolayı biraz buruk bir açılış gerçekleştirdik. Okullarımızda pandemi ile ilgili her türlü tedbirler alındı. Hem sosyal mesafe, hem hijyen hem de maske konusunda idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz oldukça titiz davranıyorlar. Okullarımız yavrularımız için çok sağlıklı bir ortama kavuştu. Temizliğe, mesafeye dikkat ettiğimiz sürece herhangi bir sıkıntı yaşamadan bu süreci atlatacağımıza inanıyorum. Velilerimizin gönülleri müsterih olsun evlatlarını okullarına gözleri arkada kalmadan gönderebilirler" dedi.

Belediye Başkanı Arı, öğrencilere kuru üzüm dağıttı

Rasim Arı, Atama, Okul, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Arı, öğrencilere kuru üzüm dağıttı - Son Dakika

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