Belediye Başkanı Arı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'yi ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasi Arı, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi'yi ziyaret etti.



Nevşehir Belediyesi'nin de yer aldığı 4. Etnospor Kültür Festivali için İstanbul'da bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'yi ziyaret etti. Ziyarette bir süre Kapadokya ve Türk turizmi üzerine Ekşi ile sohbet eden Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çeşitli projelere ilişkin Ekşi ile istişarelerde bulundu.



Ziyaretçi sayısı her geçen yıl artan Kapadokya bölgesindeki bu hareketliliğin yaşanmasında THY'nın ciddi bir katkısı olduğunu kaydeden Arı, Türkiye'nin en değerli markalarından ve dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden biri olan THY'nın Nevşehir'e yaptığı bu kjatkının bundan sonraki süreçte de artarak devam edeceğine inandığını vurguladı. Arı, "Kıymetli dostumuz Bilal Ekşi ile yeniden bir araya gelmekten son derece mutluyum. Adeta fahri bir hemşehrimiz olan Bilal Ekşi ile Nevşehir ve ülke turizmi konusunun yanında Nevşehir'e değer katacağına inandığımız yeni projelerimiz üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Nevşehirli vatandaşlarımıza yakın zamanda yeni müjdelerimiz olacak." dedi.



Arı daha sonra ziyaretin anısına THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye turkuaz çini kaftan hediye etti. - NEVŞEHİR