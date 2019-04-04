Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Arı, Vatandaşlarla Gönül Birlikteliğini Sürdürüyor

Belediye Başkanı Arı, Vatandaşlarla Gönül Birlikteliğini Sürdürüyor

32 dakika önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşlarla seçim sürecinde kurduğu gönül birlikteliğini belediye başkanlığı döneminde de sürdürüyor.

Belediye Başkanı Arı, Vatandaşlarla Gönül Birlikteliğini Sürdürüyor, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşlarla seçim sürecinde kurduğu gönül birlikteliğini belediye başkanlığı döneminde de sürdürüyor.

Nevşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladıktan sonra vatandaşların tebriklerini kabul eden Rasim Arı, kendisine gösterilen yakın ilgi ve alakadan dolayı, tüm hemşehrilerine teşekkürlerini iletiyor. Ziyaretlerde vatandaşlara birlik ve beraberlik içerisinde ve kimseyi ötekileştirmeden bir belediyecilik anlayışı içerisinde hizmet sunmayı temel bir prensip edindiklerini vurgulayan Başkan Arı, kaynakları doğru kullanmak suretiyle bu şehirde yaşayan her bir bireyin hizmetlerden eşit şekilde yararlanmasını da sağlayacaklarını ifade ediyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, sabah saatlerinde başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden ziyaretlerde vatandaşların sorunlarını da dinliyor. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:58 Kaynak: İHA

Rasim Arı, Nevşehir, Güncel
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