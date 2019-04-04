Belediye Başkanı Arı, Vatandaşlarla Gönül Birlikteliğini Sürdürüyor
32 dakika önce
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşlarla seçim sürecinde kurduğu gönül birlikteliğini belediye başkanlığı döneminde de sürdürüyor.
Nevşehir
Belediye Başkanı Rasim Arı
, vatandaşlarla seçim sürecinde kurduğu gönül birlikteliğini belediye başkanlığı döneminde de sürdürüyor.
Nevşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladıktan sonra vatandaşların tebriklerini kabul eden Rasim Arı, kendisine gösterilen yakın ilgi ve alakadan dolayı, tüm hemşehrilerine teşekkürlerini iletiyor. Ziyaretlerde vatandaşlara birlik ve beraberlik içerisinde ve kimseyi ötekileştirmeden bir belediyecilik anlayışı içerisinde hizmet sunmayı temel bir prensip edindiklerini vurgulayan Başkan Arı, kaynakları doğru kullanmak suretiyle bu şehirde yaşayan her bir bireyin hizmetlerden eşit şekilde yararlanmasını da sağlayacaklarını ifade ediyor.
Nevşehir Belediye Başkanı Arı, sabah saatlerinde başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden ziyaretlerde vatandaşların sorunlarını da dinliyor. - NEVŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:58 Kaynak: İHA
Adıyamanlı Vatandaşın Duvarından 200 Milyon Yıllık Ammonit Fosili Çıktı!
Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak
23 Nisan'da Poz Verdiği Koltuğa, 32 Yıl Sonra Başkan Seçilerek Oturdu
Nevşehir 23 Nisan'da Poz Verdiği Koltuğa, 32 Yıl Sonra Başkan Seçilerek Oturdu