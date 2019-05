Belediye Başkanı Arı, Ziyaretine Gelen Çocuklarla Kucaklaştı

Başkan Arı, kentin çeşitli mahallelerinden aileleriyle birlikte kendisini ziyarete gelen çocuklarla buluştu. Başkanlık makamında minikleri ve ailelerini misafir eden Başkan Arı, onlarla bir süre sohbet etti.

Minik ziyaretçilerinin belediye ile ilgili çeşitli sorularını da cevaplandıran Arı: "Çocuklarla her bir araya gelişimizde içimizi bir mutluluk yumağı kaplıyor. Onların heyecanları, mutlulukları bizlerin tüm yorgunluğunu alıp götürüyor. Belediye hizmetlerimizi yürütürken onlar için her zaman öncelik tanıyoruz. Çünkü geleceğin asıl sahipleri onlar ve onlara yapılan her yatırım gelecek için en büyük adım. Bu kapsamda şehrimizde çocuklarımız modern park ve oyun alanları ve spor tesisleri ve yeşil alanlar oluşturuyoruz." dedi.