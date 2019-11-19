Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Aşgın asflat çalışmalarını inceledi
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Aşgın asflat çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Belediye Başkanı Aşgın asflat çalışmalarını inceledi

6 saat önce

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ulukavak Mahallesi Çamdeğirmeni sokaklarda başlatılan asfalt çalışmalarını inceledi.

Belediye Başkanı Aşgın asflat çalışmalarını inceledi, System.String[]

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ulukavak Mahallesi Çamdeğirmeni sokaklarda başlatılan asfalt çalışmalarını inceledi. Asfalt çalışmalarını sürdüren işçilerle sohbet eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tatlı ikramında bulundu.


Asflat sezonu içerisinde 50 bin ton sınırını aşarak 53 bin ton asfalt serdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Ulukavak Mahallesi Çamdeğirmeni 20, 22 ve 25.sokaklarda asfalt serimini yapıyoruz. 750 metre civarında bir asfalt serimi yapacağız. Bu alanın asfalt çalışması ile birlikte şehrimizde 53 bin ton asfalt rakamına ulaşacağız. 53 bin ton gerçekten de çok güzel bir rakam. Çalışma arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Göstermelik asfalt da dökmüyoruz, alt yapısı tamamlandıktan sonra uzun süre ihtiyaç duyulmayacak bir asfalt dökülüyor. Bu sokaklar içerisinde 2 önemli okulumuz var. Bu okullardan bir tanesi Bilim Sanat Merkezi bir tarafta ise Zübeyde Hanım Özel Eğitim okulumuz var. Bu okullarımızın olduğu alanlar toz toprak içerisindeydi. Bu alanları asfaltlayarak tozdan kurtarmış olduk. İki okulumuzda da özel öğrencilerimiz var. Onlara bu hizmeti getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onlar eskitsinler bizler yenisini yapalım. Bu bölgenin asflatı hem Ulukavak Mahallesi'ne hem de okullarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü ve Çorum Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü, öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin burada yazın tozdan kışın çamurdan kurtulduğunu ifade ederek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - ÇORUM

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in annesinin feryadı yürek dağladı
Meksika'da bir çiftlikte çantalar içinde 25 ceset bulundu Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde meydana geldi Erdoğan'ın milletvekillerine talimatı sonrası İYİ Parti'den dikkat çeken erken seçim çağrısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 00:49:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Aşgın asflat çalışmalarını inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]