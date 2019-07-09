Belediye Başkanı Aşgın başarılı güreşçiyi altınla ödüllendirdi

Bu yıl 658. düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Teşvik 1 kategorisinde şampiyon olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ferhat Yiğit Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından ödüllendirildi.

Bu yıl 658. düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Teşvik 1 kategorisinde şampiyon olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ferhat Yiğit Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından ödüllendirildi.



170 sporcunun mücadele ettiği Teşvik 1 Boyda rakiplerini bir bir yenerek şampiyonluğa ulaşan Ferhat Yiğit, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak, antrenörler Adem Uysal, Levent Kaleli ve babası Mehmet Yiğit ile birlikte Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette kısa bir konuşma yapan sporcunun babası Mehmet Yiğit kendilerine destek veren herkese teşekkür ederken, oğlu ile gurur duyduklarını ifade etti. Sporcunun antrenörü Adem Uysal ise Fatih'in çok azimli ve çalışkan olduğunu yaklaşık 3 sene evvel güreşe başlamasına rağmen 3 Türkiye Şampiyonluğu bulunduğunu şimdi ise Kırkpınar şampiyonlu elde ettiğini dile getirerek başta Çorum Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın olmak üzere kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.



Sporcunun elde ettiği Türkiye şampiyonluklarının ardından Kırkpınar'da elde edilen başarının kendilerini gururlandırdığını belirten Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Antrenörü Levent Kaleli, "Ferhat Yiğit 170 sporcu arasında rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Bu Ferhat'ın ilk başarısı değil. Bu yıl üçüncü kez Türkiye Şampiyonluğunu elde etmişti. Bunun ardından Kırkpınar'da şampiyon oldu. Bu başarısı da bizleri gururlandırdı. Başta Belediye Başkanımız Dr.Halil İbrahim Aşgın olmak üzere, kulüp başkanımız Nadir Solak'a, sporcuya her zaman destek veren antrenörü Adem Uysal'a ve ailesine teşekkür ediyor. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.



'Bu başarı azımsanacak bir başarı değil'



Şehrimiz açısında çok önemli bir başarıya imza atan Ferhat Yiğit'in elde ettiği başarıyla onur duyduk, mutlu olduk diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Ferhat, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüzün lisanslı sporcusu. Elde edilen başarıdan dolayı spor müdürümüz Nadir Solak'a ve güreşin genel koordinatörü Levent Kaleliye de teşekkür ediyorum. Bu başarı azımsanacak bir başarı değil. Kardeşimiz 3 sene evvel spora başlamasına rağmen muazzam bir seviyeye geldi. 658. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde ilimizi temsil etti ve 170 sporcuyu geçerek şampiyon oldu. İskilipliler sporcumuzun başarısı ile ne kadar gurur duysa azdır. Çorum'da, İskilip'te yiğidin harman olduğu yerdir. Spor kulübü olarak gerekli desteği hep verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Önemli olan sportif başarıdır. Sporcumuz ahlakıyla, duruşuyla ne kadar güzel bir eğitim aldığını gösteriyor. Eğitimini veren hocasına da teşekkür ediyorum. Ailesine de ayrıca teşekkür ediyorum. Soyadları gibi Yiğit bir adam yetiştirmişler. Sporcumuzdan çok büyük başarılar bekliyoruz. Çorum güreşte zaten olimpiyat düzeyinde büyük başarılara imza atmış bir şehir. Alttan böyle sporcularımızın geliyor olması Çorum'un güreş geleceği adına oldukça ümit verici bir durum. Ben bundan sonraki hem akademik eğitiminde, hem de spor yaşamında başarılar diliyorum. İnşallah bu güzel bir başlangıç olur. Önce kiloları artırmak suretiyle baş pehlivanlık, onun öncesinde minderde Türkiye Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu, Olimpiyat Şampiyonluğu bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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