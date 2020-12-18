Belediye Başkanı Aşgın'dan işten çıkartılan işçilere ziyaret - Son Dakika

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bir fabrikada sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkartıldıkları iddiasıyla eylem başlatan işçileri ziyaret etti.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan'dan bilgi alan Aşgın, işçilerin taleplerini dinledi.

Aşgın, işçilere her türlü insani ihtiyaçlarının karşılanması konusunda destek vereceklerini söyledi.

Belediye Başkanı olarak işçi ve işveren arasındaki sorunlar konusunda hukuken haklı haksız tespiti yapamadığını belirten Aşgın, "Biz ne hakemiz ne hakimiz ne karar verme yetkimiz var ne de haklı haksız tespiti noktasında ifademizin hukuken bir anlamı var. Bizim asıl geliş nedenimiz dinlemek ve sürece katkı vermek." dedi.

Sürecin karşılıklı anlaşmayla sonlanmasını arzu ettiğinin altını çizen Aşgın, "Sürecin sulh ile neticelenmesinde üzerimize nasıl bir vazife düşerse inisiyatif almaya hazırız. Karşılıklı anlaşma ve iyi niyetle tatlıya bağlanması, hele de Kovid-19 döneminde daha önemli. Bir an önce emekçilerimizin işe başlaması, işletmemizin daha aktif şekilde çalışmaya devam etmesi, her iki konu da şehrimiz açısından hayati öneme haiz." diye konuştu.

İhtiyaç olması halinde yine ziyarete geleceğini aktaran Aşgın, şunları kaydetti:

"İnsani ihtiyacınız, talebiniz olursa Belediyemizin karşılayabileceği bir şey olursa yardımcı oluruz. Belediye olarak darda kalmış tüm hemşehrilerimizin yanındayız. Sizin derdiniz bizim derdimiz. Nerede dert varsa o derdin sahibi biziz. Bu derdi çözmek için elimizi taşın altına koymak gerekiyorsa koyarız. Yüreğimizi zaten koymuş durumdayız. Sizinle aynı hissiyatı paylaşıyoruz. Taleplerinizle ilgili benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Şehrül emin, bu şehrin dert babası olarak elimizden gelen desteği veririz."