Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Aşgın, "Yeşil Bir Çorum İçin Çalışıyoruz"

Belediye Başkanı Aşgın, "Yeşil Bir Çorum İçin Çalışıyoruz"

22 dakika önce

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bahar aylarının gelmesi ile birlikte Çorum'un farklı bölgelerinde ağaçlandırma çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Aşgın,
Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bahar aylarının gelmesi ile birlikte Çorum'un farklı bölgelerinde ağaçlandırma çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da bahar aylarının gelmesiyle birlikte ağaçlandırma çalışmalarına başlayan Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehrin değişik semtlerinde hem park içlerinde hem de kaldırım kenarlarında ağaç dikim işlerine başladı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, göreve geldikleri ilk günden itibaren Çorum için çalışmalara başladıklarını ve bu çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini dile getirdi.

Daha yeşil bir Çorum için Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin özveriyle hizmet ettiklerini belirten Belediye Başkanı Aşgın "Biz belediye olarak Çorum'un daha temiz ve daha yeşil olması için çaba sarf ediyoruz. Ekiplerimiz Garantievler, Özgürevler gibi Çorum'un değişik bölgelerinde ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Bu ağaçlandırma çalışmaları ile birlikte gerek semt parklarının içerisinde gerekse yeni açılan yolların kenarlarında ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz huş, süs eriği, süs elması, Amerikan meşesi, Amerikan diş budağı, ıhlamur ve çınar gibi çeşitli ağaçları dikiyor. Şehir içerisinde yeşil doku artıyoruz. Amacımız daha yeşil bir Çorum oluşturmak" ifadelerini kullandı. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:41 Kaynak: İHA
Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şener Özbayraklı, Kafasında Fenerbahçe'yi Bitirdi! Hepsi Grubu'nun Üyesi Yasemin Yürük, Direk Dansıyla Sosyal Medyaya Damga Vurdu Vatandaş 6 Ay Aradan Sonra İlk Kez Dolar Sattı Son Dakika! YSK, Büyükçekmece Başvurusunun Görüşmesini Erteledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 19:03:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Aşgın, "Yeşil Bir Çorum İçin Çalışıyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]