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Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Asya'dan okul ziyareti

Belediye Başkanı Asya'dan okul ziyareti

6 saat önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu ziyaret etti.

Belediye Başkanı Asya'dan okul ziyareti, System.String[]

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu ziyaret etti.

Öğretmen ve idarecilerle bir araya gelen Asya, görev süresi boyunca hayata geçirilen ve yeni dönemde devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

2014-2019 yılları arasında Muş'ta önemli hizmetlere imza attıklarını ifade eden Asya, bundan sonra da aynı heyecanla vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Okul ziyaretlerinde öğretmenlerin güzel önerileriyle karşılaştıklarını belirten Asya, şunları kaydetti:

"Görev süremiz boyunca okullarımızı ziyaret etmeyi, eğitimcilerimizle fikir alışverişinde bulunmayı hiç ihmal etmedik. Geçen 5 yıllık sürede şehrimizin öncelikli ihtiyaçlarının tamamına yakınını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadık. Hatta hedeflerimizle yetinmeyip daha ötesinde işler çıkardık. İlimizin en önemli ihtiyacı olan altyapı çalışmaları devam ediyor. Birçok mahallemizin şebekelerini yeniledik. Muratpaşa ve Kale Mahallesi ile şehir merkezindeki bazı lokal bölgelerde çalışmalarımız sürüyor. Kazılardan dolayı tahrip olan yollarımızı yenileyerek hizmete açtık. Gelecek yıldan itibaren ilimizin, üst yapı çalışmalarımızla daha da güzelleştireceğiz."

Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:00 Kaynak: AA
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