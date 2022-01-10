Belediye Başkanı Asya, geçen yılın çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, geçen yıl yaptıkları çalışmaları değerlendirdi, yeni projeleri anlattı.

Kentteki bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelen Asya, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıldır devam eden ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınına rağmen alt ve üst yapı konusunda ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

2021 yılında belirledikleri 200 milyon lira civarındaki bütçeyi yüzde 100'e yakın gerçekleştirdiklerini belirten Asya, "2017 yılında ilk kazmayı vurduğumuz 2019 yılının sonlarına kadar önemli kısımlarını tamamladığımız içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmamız evsel bağlantılar dahil tamamen sona erdi." dedi.

İnşaat çalışmaları tamamlanan 3 bin ton kapasiteli deponun gerekli testlerin ardından devreye alındığını ifade Asya, şöyle devam etti:

"Muratpaşa Mahallesi'nde yapılan 3 bin 500 ton kapasiteli depo da kullanılmakta. Alparslan-2 Barajı'ndan gelecek su için kurulan 7 bin 500 tonluk depo ise kullanıma hazır hale getirildi. Şehrimizin en önemli ikinci güzergahı konumundaki Cumhuriyet Caddesi yer altı hatlarının değişiminin ardından yol, kaldırım, aydınlatmalarının yenilenmesi için 14 Nisan 2021 tarihinde başlatılan proje 15 Eylül 2021'de tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğundaki yolun üstyapısı 12 milyon 297 bin 370 lira maliyetle gerçekleştirildi."

Göreve geldiğinde üzerinde durdukları önemli konulardan birinin su olduğuna işaret eden Asya, "Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile 2019 yılında Alparslan-2 Barajı'ndan içme suyu temini projesi yatırım programına alındı. 23 Kasım 2020 tarihinde proje ihale edildi. İhalenin sonuçlanmasının ardından ilgili firma çalışmalarını başlattı. Geçtiğimiz yıl içerisinde önemli bir mesafe kat edildi. Bu yıl döşeme çalışmalarının tamamlanmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı