Belediye Başkanı Asya vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Belediye Başkanı Asya vatandaşlarla bir araya geldi

31.12.2020 11:29
Belediye Başkanı Asya vatandaşlarla bir araya geldi, System.String[]

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Soğucak köyü sakinleriyle bir araya gelerek köydeki su kaynağının şehir merkezine aktarılması ile ilgili görüşmede bulundu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Soğucak köyü sakinleriyle bir araya gelerek köydeki su kaynağının şehir merkezine aktarılması ile ilgili görüşmede bulundu.

Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadar yaptıkları hizmetlerde halkın görüş ve önerilerini alarak hareket ettiklerini söyledi.

Bu yıl hizmete açtığımız Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın bu köyün sınırları içinde yer aldığını belirten Asya, bulvarın Soğucak köyüne katma değer kazandırdığını aktardı.

Hizmetlerin devam etmesi ve belli bir plan çerçevesinde yapılaşmanın olması bölgeyi ihya etmeleri gerektiğini dile getiren Asya, şöyle konuştu:

"İmar plan çalışmalarımız devam ediyor. En nihayetinde ortaya çıkacak olan çalışma ile sizlerin de rızasını alarak bir çalışma başlatmış olacağız. Şehir merkezinde yer altı hatlarını yeniledik. Bununla birlikte ilimizin içme suyu temini için arayışlarımız oldu. Girişimlerimiz sonucunda Alparslan-2 Barajından içme suyu temin projemiz ihale edildi. Buradan gelecek cazibeli içme suyu ile ilimizin bu konuda yaşadığı sorunu tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Ancak bu iki yıllık süre içerisinde yaşanacak su sıkıntısını asgari düzeye indirmek için geçici çözümler de üretiyoruz. Devlet Su İşleri ile birlikte birçok noktada sondaj çalışmalarımız yapılıyor. Soğucak köyündeki su kaynağını da şehir şebekesine dahil etmek istiyoruz. Bu talebimizi sizlere iletmek üzere bugün bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu kaynağı tarım arazilerinin sulaması için kullandığınızı biliyoruz. Dolayısıyla biz size bu teklifi yaparken bu hassasiyetinizi göz önünde bulunduruyoruz. Eğer sizlerin de rızası olursa tarım sulamalarınız dışında boşa akıp israf olan suyun ıslah edilip şehre aktarılması için girişimlerimiz olacak. Sizleri mağdur etmemek için işleyişi belli bir protokol çerçevesinde imza altına alacağız. "

Başkan Asya daha sonra vatandaşların sorularını yanıtlayarak taleplerini dinledi.

Feyat Asya, Soğucak, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Asya vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika


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