Belediye Başkanı Ay'dan Okuma-yazmaya Destek

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, okuma-yazma seferberliğinde başarılı olan 3 kişiye sürücü belgesi almaya yardımcı olma sözünü yerine getirdi.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, okuma-yazma seferberliğinde başarılı olan 3 kişiye sürücü belgesi almaya yardımcı olma sözünü yerine getirdi.



Belediye Başkanı Ay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında Düzce Halk Eğitimi Merkezi'ndeki bir ziyaretinde kurslara katılan ve başarılı olan ilk 3 kişiye sürücü belgesi alma yardımcı olma sözü verdi.



Kursu başarıyla bitiren 3 kişi, başarı belgeleriyle Başkan Dursun Ay'ı ziyaret etti.



Ziyarette kursiyerleri tebrik eden Ay, sözünü yerine getireceğini belirtti.



Okuma-yazma konusunda başlatılan seferberliğin ülkedeki en ucra noktalara kadar ulaştığını kaydeden Ay, şöyle konuştu:



"Bu yola çıkarken 'Okuma-yazma bilmeyen vatandaşımız kalmasın' demiştik. Her birini kursları sürecinde zaman zaman ziyaret ettik. Şimdi de başarıyla eğitimlerini tamamladığını görüyoruz, mutlu oluyoruz. Ben bir söz vermiştim kendilerine. İlk 3 kişiye ehliyetlerini alma konusunda yardımcı olacağımı söylemiştim. Değerli kardeşlerimize bu konuda yardımcı olacağız. Yakın zamanda araba da kullanmaya başlayacaklar inşallah."



Ziyaret sonunda Başkan Ay, okuma-yazma öğrenen kursiyerlerin sürücü belgesi almasına yardımcı olmaları konusunda yardımcılarına talimat verdi.

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