Belediye Başkanı Ayhan'dan Yeni Yıl Kutlaması

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, birlik ve beraberlik duygusunun daha da güçlendiği bir Türkiye ile 2019 yılının millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, birlik ve beraberlik duygusunun daha da güçlendiği bir Türkiye ile 2019 yılının millet için hayırlara vesile olmasını diledi.



Akçakale ilçe Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, yeni yılda birlik ve beraberlik anlayışının daha da güçlendiği bir Türkiye ile 2023 hedeflerine emin adımlarla yaklaşıldığını belirtti. Tüm dünyada barışın ve huzurun hakim olmasını dileyen Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, 2019 Yılının başta Türkiye, islam coğrafyasına ve tüm insanlığa barı, kardeşlik, mutluluk ve refah getirmesi temennisinde bulundu. Ayhan, mesajının devamında, "Sevgili hemşehrilerim acı ve tatlı olayları, sevindirici gelişmeleri, mutluluk veren anlar ile bir yılı daha geride bıraktık. Umudumuzu koruyarak, huzur içinde bir yıla daha girmenin coşkusunu yaşıyoruz. 2019 yılının başta ülkemize, islam coğrafyasına ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, mutluluk ve refah getirmesini, dünyanın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını diliyorum. Daha aydınlık yarınlara ulaşmak için, millet olarak el birliği ile çalışmamız, kendimize inanmamız, sahip olduğumuz olanaklar ve öz kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanmamız yeterli olacaktır. Biten yılda neler yaptığımızı, neler öğrendiğimizi gözden geçirip çevremize yararlı olup olmadığımızı zamanımızı iyi kullanıp kullanmadığımızı düşünmeliyiz. Her yeni yıl yeni atılımlar, yeni umutlar, yeni adımlar kısaca yenilikler yılıdır. İnsanlık her yeni yılda tarihini yeni başarılar, yeni buluşlar her alanda ilerlemeler ile zenginleştirir. Bizimde bu hızlı gidişe ayak uydurmamız yeni yılda daha çok çalışarak daha başarılı olmamız gerekmektedir. Hemşehrilerimizin hayat standardını yükseltmek ve güzel ilçemiz için sürdürdüğümüz hizmet aşkı, yeni yılda da devam edecektir. Her yeni gün ve her yeni yılın doğan bir umut olduğu inancıyla Milletimizin ve Akçakaleli hemşehrilerimin yeni yılda refaha ve mutluluğa kavuşmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Yeni yılın ilçemize, şehrimize ve ülkemize esenlik getirmesini diler saygı ve sevgilerimi sunarım" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

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