Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Babaş'tan Aa'ya Ziyaret

Belediye Başkanı Babaş'tan Aa'ya Ziyaret

1 saat önce

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Kastamonu Bürosu'nu ziyaret etti.

Belediye Başkanı Babaş'tan Aa'ya Ziyaret, System.String[]
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Kastamonu Bürosu'nu ziyaret etti.


Başkan Babaş, ziyarette AA Kastamonu İl Temsilcisi Özgür Alantor'dan haber üretim süreçleri ve kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Gazeteciliğin önemine değinen Babaş, AA çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:49 Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Tahsin Babaş, Kastamonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konsensus'un Yerel Seçimler İçin Yaptığı İzmir Anketinde CHP'ye Büyük Sürpriz! CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan İstifasıyla İlgili Tartışmaları Değerlendirdi

İtalyan Siyasetçi, Atatürk Havalimanında Gözlük Çalarken Yakalandı Cumartesi Gününe Kadar Sürecek! İGDAŞ'tan Kritik Uyarı: Zehirlenebilirsiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 20:08:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Babaş'tan Aa'ya Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]