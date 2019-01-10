Belediye Başkanı Babaş'tan Aa'ya Ziyaret
1 saat önce
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Kastamonu Bürosu'nu ziyaret etti.
Kastamonu
Belediye Başkanı Tahsin Babaş
, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla Anadolu Ajansı
(AA) Kastamonu Bürosu'nu ziyaret etti.
Başkan Babaş, ziyarette AA Kastamonu İl Temsilcisi Özgür Alantor
'dan haber üretim süreçleri ve kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Gazeteciliğin önemine değinen Babaş, AA çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:49 Kaynak: AA
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