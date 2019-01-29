Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Babaş'tan Yerel Tarımsal Ürün Yetiştiricilerine Müjde

Belediye Başkanı Babaş'tan Yerel Tarımsal Ürün Yetiştiricilerine Müjde

59 dakika önce

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş', yerel tarımsal ürün projelerinin desteklenmesi adına Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pekdemirli'den 5 milyon TL'lik kaynak sözü aldığını söyledi.

Belediye Başkanı Babaş'tan Yerel Tarımsal Ürün Yetiştiricilerine Müjde, System.String[]
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş', yerel tarımsal ürün projelerinin desteklenmesi adına Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pekdemirli'den 5 milyon TL'lik kaynak sözü aldığını söyledi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş, birliktelikte üretim ve pazar noktasında önemli açıklamalarda bulundu. Milletvekili Metin Çelik, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette tarımsal üretim konularında fikir alışverişi yapıldı. Kastamonu'da yerel tarımsal ürünler konusunda destek müjdesi veren Başkan Babaş, "Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'yle ilimizle ilgili detaylı bir görüşme yapma fırsatımız oldu. Yaptığımız görüşmede Sayın Bakanımıza yerel ürünlerimizin bizler için önemini anlattık. Sağ olsun kendisi yerel tarımsal projelerin desteklenmesi için ilk etapta yaklaşık 5 Milyon TL'lik bir kaynak sözü verdi. Çiftçimiz, yerel ürünlerimiz bu sayede desteklenecek ve desteklenmeye devam edecek. İlimizdeki her konuyu yakinen takip ediyoruz. Kendir'in şehrimiz için ne denli önemli olduğunu biliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte daha güzel müjdeler vereceğiz" dedi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:22 Kaynak: İHA

Tahsin Babaş, Kastamonu, Ekonomi
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