Belediye başkanı babasının imzaladığı kitap 33 yıl sonra mezatta ortaya çıktı - Son Dakika

Belediye başkanı babasının imzaladığı kitap 33 yıl sonra mezatta ortaya çıktı

10.02.2021 16:21
Belediye başkanı babasının imzaladığı kitap 33 yıl sonra mezatta ortaya çıktı, System.String[]

Edirneli Aydemir Ay'ın adına imzalanan ancak eline ulaşmayan kitap 33 yıl sonra bir mezatta bulundu.

Edirneli Aydemir Ay'ın adına imzalanan ancak eline ulaşmayan kitap 33 yıl sonra bir mezatta bulundu.

Edirne Belediyesi Turizm Danışmanı Aydemir Ay (44), 1988 yılında Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında düzenlenen yüzme yarışlarının 50 metre kategorisinde birinci oldu.

Dönemin Belediye Başkanı ve aynı zamanda babası İbrahim Ay, yüzme yarışlarında dereceye giren sporculara armağan edilmesi amacıyla "Edirne Rehberi" adlı kitabı imzaladı.

İmzalı kitapların sporculara ulaşmadığı yıllar sonra anlaşıldı.

Aydemir Ay adına imzalanan kitap, kent tarihiyle ilgili arşiv çalışmaları için mezatlara katılan Edirne Belediyesi Özel Kalem Müdürü Egemen Ilgın'ın karşısına çıktı.

Ilgın, "33 yıllık kayıp armağanı" mezattan satın alarak Aydemir Ay'a hediye etti.

Babanın oğluna hediyesi 33 yıl sonra yerini buldu

Kitabın gerçek sahibine ulaştırılması hikayesini AA muhabirine anlatan Ilgın, katıldığı online mezatta "Edirne Rehberi" adlı kitabın dikkatini çektiğini, kitabı incelediğinde belediyeden çalışma arkadaşı Aydemir Ay adına imzalı olduğunu fark ettiğini söyledi.

Ilgın, daha sonra kitabın aslında önemli bir hikayesi olduğunu öğrendiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Aydemir Ay, yarışta 50 metre serbestte birinci olmuş. Kitap aynı zamanda babası olan Belediye Başkanı İbrahim Ay tarafından imzalanmış. Hemen kendisiyle bunu paylaştım. Çok şaşırdı ve mutlu oldu, bugüne kadar bu kitabın eline ulaşmadığını belirtti. Babasıyla bu bilgiyi paylaşmış. O da böyle bir hediye hazırladıklarını ama zamanında hiç kimseye ulaşmadığını söylemiş ve üzüldüğünü belirtmiş.

Tam 33 yıl geçmiş. Bende 33 yıl sonra arkadaşıma, kitabın gerçek sahibine bu hediyeyi ulaştırmak istedim. Ulusal bir internet sitesindeydi. Kitabı satın aldım, dün elimize ulaştı ve bende kendisine hediye ettim."

"Çok duygulandım"

Aydemir Ay da 33 yıl sonra gelen hediyenin kendisini duygulandırdığını dile getirdi.

Tarih kokan hediyeyi eline yıllar sonra alınca gözlerinin yaşardığını anlatan Ay, şunları kaydetti:

"Bazı hediyeler alırsınız ve eliniz ayağınız birbirine karışır, gözleriniz yaşarır, bu hediyeyi alınca aynı bu duyguları hissettim. 1988 yılında girdiğim yarışta ben bu hediyeyi kazanıyorum, aradan geçen 33 yıl sonra bana ulaşıyor. Kim bilir hangi şehirlere gitti, kimlerin kütüphanesinden geçti.

Tam da benim yarıştığım saniyeyi geçen oğlumun yüzme yarışından sonra bu haberi aldım. Çok büyük etkisi oldu benim açımdan, manevi değeri çok büyük. Sanki kozmik bir olay, bir totem olmuş. İnanılmaz duygular hissettim."

İbrahim Ay, Edirne, Yüzme, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belediye başkanı babasının imzaladığı kitap 33 yıl sonra mezatta ortaya çıktı - Son Dakika


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