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Belediye başkanı bağındaki üzümü yoksullar için topladı

6 saat önce

BATMAN'IN Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, 5 dönümlük bağında yoksullar için üzüm topladı.

Belediye başkanı bağındaki üzümü yoksullar için topladı, System.String[]

BATMAN'IN Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, 5 dönümlük bağında yoksullar için üzüm topladı.

Gercüş Belediyesi tarafından ilçede ilk kez bağ bozumu festivali düzenlendi. 'Mezrone' ile 'Tayfi' üzüm çeşitlerinin yetiştiği Gerçüş'te bağ bozumu, festival etkinlikleriyle yapıldı. Gercüş Belediye Başkanı AK Parti'li Gündüz Günaydın da kendisine ait 5 dönümlük bağda yetişen üzümleri topladı.Günaydın, üzümlerin gelirini yoksullara dağıtacağını söyledi. Gercüş'te yetişen üzümün çok kaliteli olduğunu ifade eden Gündüz, birçok yerden talep edildiğini kaydetti. Başkan Gündüz, bağ bozumunda elde edilecek gelirin dar gelirli ailelere verileceğini belirterek, "Hasat mevsiminde üzümümüze büyük şehirler ile komşu illerden talep oluyor. Bugün mezrone üzümünü dünyaya tanıtmak için bağbozumu festivali gerçekleştirdik. Üzümün gelişmesi için çiftçilerimizi bilinçlendireceğiz. Bu üzümünden çok güzel pekmez elde edilmektedir. Ayrıca tanıtımı için bundan böyle çeşitli etkinlikler yapacağız. Bu mezrona uzumu sadece Gercüş, Midyat bölgesinde yetişmektedir. Üzüm bağlarını büyümesi için tanıtımı ve projelerin uygulanması için elimizden geleni yapacağız" dedi.


Gündüz Günaydın, Hasan Gündüz, Gercüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:30 Kaynak: DHA
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Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, bağındaki üzümü yoksullar için topladı
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