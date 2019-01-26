Belediye Başkanı Bahçeci'den Esnaf Ziyareti

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, esnafı ziyaret etti.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, esnafı ziyaret etti.



Bahçeci, Aşıkpaşa ve Ahmet Yesevi bulvarları ile Lise Caddesindeki ziyaret ettiği esnafın taleplerini aldı.



Bahçeci, 31 Mart'taki yerel seçimlerden başarıyla çıkmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Şehrimizin sorunlarını da ve bu problemlerin çözümlerini de yakinen biliyoruz. On yıldır yaptığımız projeler ve hizmetlerle hem sorunlar hem de çözümler projelendirildi. İnşallah kaldığımız yerden devam ederek bir şehirde neler yapılması gerekiyorsa hepsini yapacağız. Kırşehir'de İnşallah 31 Mart'tan sonra da çalışmamız devam edecek. Güçlü Türkiye ve güçlü Kırşehir idealine ulaşmamız, şehir ve medeniyet tasavvurumuzun da kesintisiz yolculuğu için son derece önemli."

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