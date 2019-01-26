Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Bahçeci'den Esnaf Ziyareti

Belediye Başkanı Bahçeci'den Esnaf Ziyareti

1 saat önce

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, esnafı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Bahçeci'den Esnaf Ziyareti, System.String[]
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, esnafı ziyaret etti.

Bahçeci, Aşıkpaşa ve Ahmet Yesevi bulvarları ile Lise Caddesindeki ziyaret ettiği esnafın taleplerini aldı.

Bahçeci, 31 Mart'taki yerel seçimlerden başarıyla çıkmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şehrimizin sorunlarını da ve bu problemlerin çözümlerini de yakinen biliyoruz. On yıldır yaptığımız projeler ve hizmetlerle hem sorunlar hem de çözümler projelendirildi. İnşallah kaldığımız yerden devam ederek bir şehirde neler yapılması gerekiyorsa hepsini yapacağız. Kırşehir'de İnşallah 31 Mart'tan sonra da çalışmamız devam edecek. Güçlü Türkiye ve güçlü Kırşehir idealine ulaşmamız, şehir ve medeniyet tasavvurumuzun da kesintisiz yolculuğu için son derece önemli."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:22 Kaynak: AA

Fethi Yaşar, Kırşehir, Güncel
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