Belediye Başkanı Bahçeci, Yeni Yıla Karanfilli Karşılama ile Kara Yolunda Girdi
45 dakika önce
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli ve İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ile birlikte yeni yıla kara yolunda yapılan yol uygulamasında yolculara karanfil dağıtarak girdi.
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci, AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli
ve İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ile birlikte yeni yıla kara yolunda yapılan yol uygulamasında yolculara karanfil dağıtarak girdi.
2018 Yılının son dakikalarında İl Jandarma Komutanlığı ile başlayan yeni yıl ziyaretleri Kırşehir'de Ankara- Kayseri
kara yolu üzerinde polisin yaptığı yol uygulaması ile son buldu.
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci
, AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli ve İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ile birlikte Ortaköy
yol kavşağına giderek uygulamaları yerinde izledi. Yeni yıla kara yolunda Elazığ
firmasına ait bir otobüste yolculara karanfil dağıtarak giren Belediye Başkanı Bahçeci
, yeni yılın güzellikler getirmesini diledi. İl Jandarma Komutanlığında başlayan ziyarette konuşan Belediye Başkanı Bahçeci; Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeleyi kesintisiz yaptığını ve ordunun içerisinde yer alan hainler temizlendikten sonra daha güçlü hale geleceğini söyledi.
Ziyaretler, İtfaiye
birimi, Belediye Zabıta
Birimi, Ahi Polis
karakolunun ardından Ankara-Kayseri kara yolu üzerinde yapılan denetimlerin yerinde incelenmesi ile son buldu. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:48 Kaynak: İHA
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