Belediye Başkanı Başsoy Belde Halkıyla Bir Araya Geldi

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Ferhat Bulut, Ak Parti İl ve İlçe Yönetimi ile birlikte Kavakyolu Beldesinde Kavakyolu Belediye Başkanı Fikret Keskin ve belde halkıyla bir araya geldi.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Ferhat Bulut, Ak Parti İl ve İlçe Yönetimi ile birlikte Kavakyolu Beldesinde Kavakyolu Belediye Başkanı Fikret Keskin ve belde halkıyla bir araya geldi.



2019 yerel seçimlerinden sonra Erzincan Belediyesi'ne bağlanacak olan beldelerde birtakım ziyaretlerde bulunarak belde halkının istek ve önerilerini dinleyen Cemalettin Başsoy, Kavakyolu Beldesinde de vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.



Başsoy yaptığı konuşmada, "Bugüne kadar bu beldeye hizmet etmiş çok büyük emekleri olan Fikret Keskin Başkanımızla birlikte Merkez İlçe Başkanlığım döneminde, İl Başkanlığım döneminde, Belediye Başkanlığım döneminde Kavakyolu'nda çok büyük projelere imza attık. Kendisine, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza teşekkür ediyorum, Allah kendilerinden razı olsun.



Seçimler hizmet içindir, hizmetin daha iyi yürütülmesi içindir. Eğer Kavakyolu'na bu hizmetler gelmişse, bunun arkasında istikrarlı bir hükümet,istikrarlı bir devlet başkanı, istikrarlı bir başbakan, istikrarlı milletvekilleri,istikrarlı teşkilat yönetimlerinin desteklerinin sayesindedir. Eğer hükümet zayıf olsa, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan Dünya liderimiz bize Ankara'da destek vermemiş olsa, Başbakanımız bize destek vermemiş olsa, Milletvekillerimiz sunduğumuz projeleri takip etmemiş olsa bu hizmetler belki gelirdi ama belki yüzde ellisi gelirdi.



Ben bu beldeye yeni gelmiyorum 2008'den beri acı gününde de tatlı gününde de sevinçli günündede Cemalettin Başsoy her zaman burada oldu. Kavakyolu Beldemizin hangi işi olduysa o işin arkasında olduk ve sonuca ulaştırdık.Ben Kavakyolu'nu yeni tanımıyorum Kavakyolu'da beni yeni tanımıyor. Biz 11 yıldır buralarda mekik dokuyoruz. Bu beldelerin imarı için güzelleşmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz.



31 mart 2019 itibarıyla 9 beldemiz ve 3 köyümüz Erzincan'ımızın mahallesi oluyor. Burada 5 mahallemizin muhtarlıkları devam edecek ve diğer beldelerdeki mahalle muhtarlıkları da devam edecek. Bu kararı almamızdaki amaç hizmetleri bütünleştirmek. Kaynakların verimli kullanılması için imar bütünlüğünü, ulaşım bütünlüğünü, eğitim bütünlüğünü ve sağlık bütünlüğünü sağlamak için bu kararı aldık.



Hizmet binaları kapatılmayacak ilk adım hizmet binaları olarak devam edecek. Bütün memurlarımız yerinde kalacak hatta kurum içerisinde bir noksanlık varsa güçlendirme yapılacak. İş makineleri yine beldelerde kalacak, beldede ilk adım hizmeti olarak devam edecek, alet ekipman parkı aynı şekilde kalacak. Bu beldenin sosyal yapısını biliyoruz hayvancılıkla uğraşan var tarımla uğraşan var. Hayvancılık ve tarımı desteklemek içinde yeni dönemde belediye olarak katkı vereceğiz özellikle seralara. Buradan otobüse binen vatandaşımız Ergan'ada gidecek, araştırmaya da gidecek ulaşım bütünlüğünü sağlayacağız şehir merkezinde insanlar toplu taşımayı nasıl kullanabiliyorsa burada da aynı olacak ayrı gayrımız yok.



Allah nasip eder 31 Marttan sonra görevi tekrar devralırsak eğer çalışma ağırlığımız beldeler olacak. Şehir merkezinde altyapı, üstyapı, yeşil alan, sosyal donatılar gibi bir çok problemi ortadan kaldırdık, bundan sonra Allah nasip ederse ağırlıklı olarak beldelerimize hizmet götürüp her sokağımızı her mahallemizi eşit hale getireceğiz. Beldelerimizin kalan problemlerini çözeceğiz" dedi.



Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Ferhat Bulut ise "31 Mart seçimi ile birlikte beldelerimiz şehrimizin bir mahallesi olacak. Bu sayede umut ediyorum ki beldelerimiz daha çok hizmet alacak. Allah razı olsun Belde Başkanımız Fikret Başkanım yıllardır Kavakyolu için Hizmet ediyor. Belki bütçe imkansızlığından hizmet aksaklıkları dönem dönem olmuştur. Allah izin verirse Beldelerimiz Erzincan Belediyesinin bir mahallesi olması durumunda bütçe imkansızlığından hayata dolayı tasarlanıp da hayata geçirilemeyen projeler tek tek hayata geçecek ve Kavakyolu gibi diğer mahalle olan beldelerimizde daha fazla hizmet alacaktır. Bunu herkes yaşayıp görecek" dedi.



Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, "Sizin haklarınızı halel getirecek hiçbir oluşum içersinde olmadık olmayacağız buna kalben inanmanızı istiyorum. Hiç endişeye kapılmayın eskisinden daha çok hizmet alacaksınız. Erzincan'a şimdiye kadar çok büyük yatırımlar yaptık. TBMM Başkanımız Binali Yıldırım'ın bir sözü var "Biz fazla konuşmayız bizim eserlerimiz konuşur." Başkanımızda söyledi ne gerekiyorsa yapacağız. Artık alt yapı üst yapı problemlerimiz kalmadı bundan sonra istihdama yönelik yatırımlar yapacağız" dedi.



Daha sonra Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise konuşmalarında, "Burada bizim amacımız işe ihtiyacı olan Erzincan'da iş bulabilmek için gelen vatandaşlarımıza iş imkanı sağlamak" dedi ve 2019 yılında yapılacak çalışmalar ve projelerle ilgili bilgiler verdi. - ERZİNCAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, PFDK'ya Sevk Edildi

Avrupa'nın Dev Ülkesi Polis Teşkilatı Başkan Yardımcılığına Türk İsmi Getirdi

1'ü Türk 8 Kişi! Eşcinsel Köyü Erkekleri Bahçıvanın Cinayetlerine Kurban Gitti

HDP'den Erdem Gül Açıklaması: CHP'nin Adayını Destekliyoruz