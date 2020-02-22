Belediye Başkanı Bayındır, İzmir'de yaşayan hemşehrileriyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Bayındır, İzmir'de yaşayan hemşehrileriyle buluştu - Son Dakika

Belediye Başkanı Bayındır, İzmir'de yaşayan hemşehrileriyle buluştu

7 saat önce

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, İzmir'de yaşayan Beyşehirli hemşehrilerini ilçeye yatırım yapmaya davet etti.

Belediye Başkanı Bayındır, İzmir'de yaşayan hemşehrileriyle buluştu, System.String[]

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, İzmir'de yaşayan Beyşehirli hemşehrilerini ilçeye yatırım yapmaya davet etti.

Bayındır, yaptığı açıklamada, İzmir'de ikamet eden çok sayıda Beyşehirli hemşehrisinin bulunduğunu hatırlattı.

Bu hemşehrileriyle İzmir'de kurdukları sivil toplum kuruluşları aracılığıyla sık sık biraraya geldiklerini aktaran Bayındır, "Son ziyaretimizde İzmir'de faaliyet gösteren Kayabaşılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine de gittik. Bu çerçevede, dernek başkanımız Duran İbrim, Kayabaşılı işadamları, dernek üyeleri ve hemşehrilerimizle bir araya gelerek, ilçemizde yapmayı planladığımız çalışmalar hakkında istişare ve değerlendirmelerde bulunduk." ifadesini kullandı.

Adil Bayındır, ziyaretinde Beyşehir'deki Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılacak fabrika ve istihdama yönelik birçok proje hakkında hemşehrilerine bilgiler aktardıklarını ve İzmir'de yaşayan Kayabaşılıları ilçeye davet ettiklerini belirtti.

Belediye Başkanı Bayındır, şöyle devam etti:

"İlçemizde yatırım yapmak isteyen iş adamlarımıza belediye olarak kolaylık sağlayarak, onların önünü açacağımızı ifade ettik. Bundan sonra da istihdamı arttıran iş yerlerimize desteklerimizin süreceğini dile getirdik. Bu konuda belediyemize ait arsaların tahsisi ve ruhsat işlerinde işadamlarımıza kolaylıklar sağlayacağımızı anlattık. Beyşehirli vatandaşlarımızın işe ihtiyacı varken bizlerin de eli kolu bağlı oturamayacağımızı kaydettik. Üzerimize bu konuda ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu belirttik."

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:02 Kaynak: AA
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