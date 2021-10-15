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Belediye başkanı, belediye hakkında şikayette bulunan vatandaşların duruşmaya gidebilmesi için minibüs tuttu - Son Dakika

Belediye başkanı, belediye hakkında şikayette bulunan vatandaşların duruşmaya gidebilmesi için minibüs tuttu

15.10.2021 13:59

Çorum'un Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, ilçeye açılan yeni yolda hak kaybı yaşadıkları iddiasıyla belediye hakkında şikayette bulunan vatandaşların kent merkezinde görülen duruşmaya ulaşımını, tahsis ettiği iki minibüsle sağladı.

Yaklaşık 7 bin nüfuslu ilçede belediye, Suyolu Mahallesi Hatipbağları mevkisinde vatandaşların talebi üzerine 10 metre genişliğinde, 2 bin 500 metre uzunluğunda yol açmak için çalışma başlattı. 2015'te tamamlanan çalışma kapsamında bölgedeki şahıs arazilerinin bir kısmı yola dahil edildi.

BELEDİYEYE DAVA AÇTILAR

Yolun hizmete açılmasından iki yıl sonra yol çalışmasında hak kaybı yaşadığını iddia edenler, Ortaköy Belediyesi hakkında Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Açılan davada Çorum 3. Asliye Ceza Mahkemesi, bölgedeki hak sahiplerini duruşmaya çağırdı.

BAŞKAN'IN TAHSİS ETTİĞİ MİNİBÜSLE DURUŞMAYA GİTTİLER

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan ilçeden duruşma salonuna gitmekte zorlanan vatandaşlar, şikayetçi oldukları Ortaköy Belediyesince tahsis edilen minibüsle ulaşım duruşmaya giderek ifade verdi.

AYRIM YAPMAYACAĞINI BELİRTTİ

Belediye Başkanı İspir, belediyenin görevinin vatandaşlarına hizmet etmek olduğunu, ulaşımının da bu hizmetlerden biri olduğunu düşündüğü için ayrım yapmaksızın kendisi hakkında şikayetçi olan vatandaşlara da araç tahsis etmeyi uygun gördüğünü söyledi.

İlçede iki dönemdir belediye başkanlığı yaptığını anlatan İspir, "Yolla ilgili düzenlemeler İmar Kanunu'nun 18'inci maddesine göre benden önce yapılmış. Göreve geldikten sonra 2015 yılında vatandaşlarımızın 'Nasıl olsa uygulama belli bir sürece geldi, bir an evvel yollarımızı açsan da biz buralarda ev yapacağız, düzenleme yapacağız, istinat duvarı çekeceğiz.' gibi şifahi talepleri oldu. Belediye olarak imkanlarımız o kadar kısıtlı ki bu yolları açabilecek iş makinemiz dahi yok. İlgili kuruluşlara rica ettim, buraya greyder, dozer, kamyon gibi iş makineleri getirttim. Vatandaşın gönül rızasıyla yolu hep birlikte açtık." dedi.

"UYGULAMADAN 2 YIL SONRA ŞİKAYETÇİ OLDULAR"

Yolun iki yıl kullanımından sonra bazı arazi sahiplerinin hak ihlali gerekçesiyle şikayetçi olduğunu dile getiren İspir, şöyle devam etti: "Siyasi rakiplerimizden 2017 yılında vatandaşı 'Acaba bu yollardan para alabilir miyiz, alamaz mıyız?' gibi düşüncelere sevk eden belli gruplar oldu. Biz bunları siyasette çok gördük. Rakiplerin 'Tabii ki buradan para alırsınız, neden bedava verirsiniz, toprağınızı, ağacınızı neden kestiriyorsunuz?' gibi sözleriyle vatandaşın zihni bulandı. Uygulama yapıldıktan 2 sene sonra şikayetçi oldu belli bir grup. O yolda 60 parsel sahibi var, 10-12 parsel sahibi şikayetçi oldu. Konu mahkemeye intikal etti, mahkeme de tüm parsel sahiplerini çağırdı."

"VATANDAŞA HİZMET HER ALANDA OLUR"

Hem vatandaşa hizmeti, hem de hukukun üstünlüğünü savunduğunu vurgulayan İspir, şunları kaydetti: "Mahkeme gününden birkaç gün önce bir belediye personeli gelip, vatandaşların sabah erken saatteki duruşmaya yetişmelerinin zor olacağı, bazılarının ulaşım imkanının olmadığını söylemesi üzerine minibüs tahsis edilmesini ve vatandaşların adliyeye taşınması talimatı verdim. Bu da bir hizmettir. Eğer vatandaş duruşmaya gitmekte mağduriyet yaşıyorsa, bu mağduriyeti giderelim. Bu da vatandaşa bir hizmettir. Vatandaşa hizmet her alanda olur. Burada bir hak arama mücadelesi varsa, kendilerini haklı sanıyorlarsa, biz bunlara yardımcı olacağız. Biz hukukun üstünlüğüne, adalete inanmış insanlarız."

PERSONEL TEPKİ GÖSTERMİŞ

İspir, minibüs tahsis edilmesi talimatına bazı belediye personelinin, "Hem senin hakkında şikayetçi olacaklar, hem de minibüs tahsis edeceksin. Bu yanlış değil mi?" şeklinde tepki gösterdiğini anlattı.

Duruşma için ücretsiz servis hizmetini belediye anonsuyla duyurduğunu aktaran İspir, şikayetçi olanlarla bölgede arazisi bulunmasına karşın şikayetçi olmayanların birlikte minibüse binerek duruşmaya gidip ifade verdiklerini söyleyerek, "Mahkemede hakim huzurunda ne olması gerekiyorsa oldu, duruşmaya çıktılar. Böylelikle bir vatandaşın ulaşım mağduriyetini, mahkemeye gitme mağduriyetini böylelikle çözdük." ifadelerini kullandı.

Duruşma günü ücretsiz servis aracıyla adliye binasına ulaşan hak sahipleri Sadık Akdere ve İbrahim Özdemir de minibüs tahsis etmesinden ötürü İspir'e teşekkür etti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belediye başkanı, belediye hakkında şikayette bulunan vatandaşların duruşmaya gidebilmesi için minibüs tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye başkanı, belediye hakkında şikayette bulunan vatandaşların duruşmaya gidebilmesi için minibüs tuttu - Son Dakika
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