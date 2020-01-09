Belediye Başkanı Beyoğlu, Aile Destek Merkezindeki çocuklarla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Beyoğlu, Aile Destek Merkezindeki çocuklarla bir araya geldi - Son Dakika

Belediye Başkanı Beyoğlu, Aile Destek Merkezindeki çocuklarla bir araya geldi

6 saat önce

Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu Diyarbakır 7. Aile Destek Merkezindeki çocuklarla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Beyoğlu, Aile Destek Merkezindeki çocuklarla bir araya geldi, System.String[]

Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu Diyarbakır 7. Aile Destek Merkezindeki çocuklarla bir araya geldi.

Eşi Dürdane Beyoğlu ile 7. Aile Destek Merkezini ziyaret eden Beyoğlu, burada farklı alanlarda eğitim alan çocuklarla buluştu, merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Kur'an-ı Kerim eğitimi alan çocuklarla yakından ilgilenen Beyoğlu, "Merkezimiz, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın milli ve manevi eğitimle yetişmesinde önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Çocuklarımızın bu heyecanı bizi çok mutlu ediyor, gelecek için umutlandırıyor. Aile eğitimine özel önem veren Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda cumhuriyet tarihinin en önemli eğitim hamlesini başlatmıştır. Bize düşen bunun gereklerini yerine getirmektir." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:36 Kaynak: AA
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