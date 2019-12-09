Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Biçer, MYO öğrencileriyle buluştu
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Biçer, MYO öğrencileriyle buluştu - Son Dakika

Belediye Başkanı Biçer, MYO öğrencileriyle buluştu

6 saat önce

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, öğrencilerle tanışmak ve onların isteklerini dinlemek amacıyla DPÜ Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.

Belediye Başkanı Biçer, MYO öğrencileriyle buluştu, System.String[]

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, öğrencilerle tanışmak ve onların isteklerini dinlemek amacıyla DPÜ Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.


Meslek Yüksekokulu'nun Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Adil Biçer, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Rüştü Güntürkün, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.


Tanışma toplantısı olarak düzenlenen buluşmada Başkan Adil Biçer, belediyenin Meslek Yüksekokuluna ve öğrencilere yönelik hizmetlerini anlattıktan sonra, öğrencilerin belediyeden beklentilerini dinledi ve not aldı.


Yapılabilecek hizmetlerin en kısa sürede gerçekleştirileceğini söyleyen ve bunlar arasında Simav Genç Kart uygulamasının da olacağını belirten Biçer, kartı kullanan öğrencilerin ulaşım hizmetlerinden indirimli olarak faydalanacaklarını kaydetti.


Toplantı sonunda Meslek Yüksekokulu Müdürü Rüştü Güntürkün, Belediye Başkanı Adil Biçer ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat'a teşekkür etti. - KÜTAHYA

Adil Biçer, AK Parti, Simav, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:43 Kaynak: İHA
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