Belediye Başkanı Bilgin'in iknasıyla Sivassporlu olan Muhammed formasına kavuştu

Sivas'ta bir gezi sırasında üzerinde Beşiktaş formasıyla gördüğü 10 yaşındaki Muhammed Tuğrul Taşdemir'i Sivassporlu olmaya ikna eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, futbolculara imzalattırdığı kırmızı-beyazlı formayı küçük taraftara hediye etti.

Sıcak Çermik Kaplıcaları'nda gezi ve incelemede bulunduğu sırada Şehit Erkal Sakal İlköğretim Okulu öğrencisi 10 yaşındaki Muhammed Tuğrul Taşdemir'i üzerinde Beşiktaş formasıyla gören Bilgin, küçük çocuğa "Sana Sivasspor forması hediye edersek Sivasspor'u tutmaya başlar mısın? Sivas senin memleketin." diyerek, Süper Lig'de mücadele eden Sivasspor'u tutması yönünde telkinde bulundu.

Bilgin'in imzalı Sivasspor forması hediye edeceğini söylemesi üzerine Muhammed, bundan sonra kırmızı-beyazlı takımı tutma sözü verdi.

Bilgin makamında kabul ettiği Muhammed'e, Sivassporlu futbolculara imzalattırdığı 58 numaralı forma ile saat hediye etti.

Sivasspor taraftarı olan Muhammed'e teşekkür eden Bilgin, "Sıcak Çermik gezisinde karşılaştık, Muhammed'in üzerinde başka bir takımın forması vardı. Muhammed'e sorduğumda Sivaslı olduğunu söyleyince neden Sivasspor forması giymediğini sordum. O da Sivasspor'u tutmadığını söyledi. Sivassporlu olması durumunda forma hediye edeceğimi söyledim. Bizi kırmadı ve Muhammed'e Sivasspor formasını hediye ettik. Muhammed artık genç bir Yiğido oldu." ifadelerini kullandı.

Daha önce Beşiktaş'ı tutan ve iknayla Sivassporlu olan Muhammed ise Başkan Bilgin'e teşekkür etti.