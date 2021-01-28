Belediye Başkanı Bilgin, karnesini sosyal medyadan paylaşan öğrencilere hediye dağıttı - Son Dakika

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde uzaktan eğitim alan ve e-Okul sistemi üzerinden dijital ortamda karne alan çocukları evlerinde ziyaret ederek hediye dağıttı.

Bilgin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla çocuklardan karnelerinin fotoğrafını kendisine göndermelerini istedi. Karne fotoğraflarını bu paylaşımın altına yorum olarak ekleyen çocuklar, adres bilgilerini de mesaj olarak gönderdi.

Bilgin, evlerinde ziyaret ettiği onlarca çocuğa aralarında tablet, oyuncak ve kitap gibi çeşitli hediyeler verdi.

Belediye tarafından da sosyal medyadan karnelerini paylaşan 2 bin 500'ü aşkın çocuğa hediye dağıtıldı.

Başkan Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok değişik bir yılın geride bırakıldığını söyledi.

Yüz yüze eğitim olmadığı için okullarda karne programı yapılamadığını belirten Bilgin, öğrencilerin okula gitmeden dijital ortamda karnelerini aldıklarını ifade etti.

Bu zorlu süreçte çocukların moral ve motivasyonuna katkı sağlamak adına evlerinde ziyaret ettiklerini ve "çam sakızı, çoban armağanı" hediyeler verdiklerini dile getiren Bilgin, "Yapmış olduğumuz kampanya neticesinde çocuklarımız karnelerini bize gönderdiler. Arkadaşlarımızla kendilerinin talebi doğrultusunda hem evlerini ziyaret ettik hem de hediyelerini takdim ettik." dedi.

"Pırıl pırıl gençlerimiz okullarını ve öğretmenlerini çok özlemişler"

Yeni döneme yüz yüze eğitimle girilmesini arzuladıklarını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Burada önemli olan çocuklarımızı motive etmek, bu zorlu süreçte abileri ve amcaları olarak onların yanında olduğumuzu göstermek. Bu manada ailelerimize misafir olduk, çocuklarımızın karneleri cidden çok güzel. İnşallah yeni dönemde yüz yüze eğitim başlayacak, umudumuz o yönde. Pırıl pırıl gençlerimiz okullarını ve öğretmenlerini çok özlemişler. İnşallah iyi bir eğitimle devletimize, milletimize faydalı güzel bir nesil yetişecek."