Sivas'ta Elektrikli Scooter Dönemi Başlıyor… - Son Dakika

Tüm dünyada kullanımı büyük bir hızla yayılan elektrikli scooterlar, Sivaslıların kullanımına sunuldu. Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin scooterlar'ın tanıtımını gençlerle yarışarak duyurdu.

Belediyemiz, kısa mesafeli ulaşımda çevreci ve güvenli ulaşım imkanı sağlayan ve aynı zamanda yerli ve milli yapım Scooter'ı Sivaslıların hizmetine sundu. Hazırlanan proje kapsamında scooterler piknik ve mesire alanları başta olmak üzere yürüyüş ve bisiklet yollarına yerleştirildi.

Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, gençlerin sosyal medya üzerinden yaptığı "Birlikte Spor Yapalım" teklifini geri çevirmedi.

Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde yapımı tamamlanan yürüyüş ve bisiklet yolunda gençlerle yarışan Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin koşu da gençlere yetişemeyince devreye scooter planını soktu. Gençlere yetişebilmek için scooter'a binen Başkanımız Bilgin finish çizgisine gençlerle birlikte ulaştı.

Başkanımız Bilgin'in gençlerle yarışı renkli görüntüler oluştururken muhabirin "Yarışı kim kazandı" sorusuna ise; Başkanımız Bilgin, "Kazanan Sivas oldu" cevabını verdi.

Oluşturma Tarihi : 17 Temmuz, 2021

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