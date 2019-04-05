Belediye Başkanı Bingöl'e Ziyaret

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, AK Parti'den Karlıova Belediye Başkanı seçilen Veysi Bingöl'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, AK Parti'den Karlıova Belediye Başkanı seçilen Veysi Bingöl'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Sözen, Karlıova Belediye Başkanı Bingöl'ü ziyaretinde, vatandaşların huzur, barış ve kardeşlik ortamında kendi özgür iradelerini sandığa yansıtma fırsatı bulmasından dolayı bu sonuçlar ortaya çıktığını söyledi.



Sözen, "Karlıova ilçesinde de vatandaşlarımız geleceğine sahip çıkma adına tercihlerini Veysi Bingöl'den yana kullandılar. Başkanımızı tebrik eder, hayırlı olmasını dilerim." dedi.



Seçilmesinden emeği geçenlere teşekkür eden Bingöl, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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