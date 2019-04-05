Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Bingöl'e Ziyaret

Belediye Başkanı Bingöl'e Ziyaret

1 saat önce

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, AK Parti'den Karlıova Belediye Başkanı seçilen Veysi Bingöl'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Bingöl'e Ziyaret, System.String[]
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, AK Parti'den Karlıova Belediye Başkanı seçilen Veysi Bingöl'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sözen, Karlıova Belediye Başkanı Bingöl'ü ziyaretinde, vatandaşların huzur, barış ve kardeşlik ortamında kendi özgür iradelerini sandığa yansıtma fırsatı bulmasından dolayı bu sonuçlar ortaya çıktığını söyledi.

Sözen, "Karlıova ilçesinde de vatandaşlarımız geleceğine sahip çıkma adına tercihlerini Veysi Bingöl'den yana kullandılar. Başkanımızı tebrik eder, hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Seçilmesinden emeği geçenlere teşekkür eden Bingöl, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:34 Kaynak: AA

Veysi Bingöl, Karlıova, Bingöl, Güncel
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